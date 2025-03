Ciclismo, Laporte rompe il silenzio dopo l’assenza dalle gare: "Ho il Citomegalovirus"

Roma, 25 marzo 2025 – Quando si è assenti da troppo tempo e senza dare spiegazioni né in prima persona né a livello di squadra, le voci si susseguono e arrivano a toccare tante diverse opzioni di vario genere. Il silenzio di Christophe Laporte, forse anche per questo, si è interrotto in queste ore, quando per la prima volta è arrivata una motivazione alla sua sparizione in questo primo lasso di stagione.

Le dichiarazioni di Laporte

Fermo dallo scorso ottobre, il francese ha finalmente svelato il perché dopo che appena pochi giorni fa la sua Visma-Lease a Bike si era trincerata dietro la privacy e il rispetto della stessa, andando invece ad alimentare appunto la ridda di ipotesi che oggi invece conosce un nome e una fine. "A gennaio, poco prima di partire per un allenamento in altura, ho cominciato a sentirmi poco bene. Gli esami successivi hanno confermato che ho il Citomegalovirus. Da allora ho cominciato un lungo percorso che mi ha portato a dover vivere la situazione giorno per giorno. La parte più frustrante di tutto ciò è che non si può sapere quando si guarisce totalmente: fosse un osso rotto le cose sarebbero diverse, ma così no e mentalmente è dura". Per l'ex campione europeo il periodo non particolarmente fortunato in realtà sembra partire da ben più lontano. "E' già la seconda primavera di fila in cui devo saltare le Classiche e questo è molto avvilente. Ma ormai me ne sono fatto una ragione: ora tutto quello che posso fare è riposare e aspettare che io stia meglio". Il discorso vale per il francese ma anche per la sua Visma-Lease a Bike, priva anche del miglior Wout Van Aert, atteso comunque dal rientro in gara a stretto giro di posta. Di questa duplice assenza ne beneficiano gli astri nascenti Olav Kooij e Matthew Brennan, fresco di bellissima impresa alla prima tappa della Volta a Catalunya 2025.

Fem Van Empel si prende una pausa

Passando alla Visma-Lease a Bike Women, ha destato clamore la decisione di un'altra giovanissima come Fem Van Empel di prendersi una pausa moemntanea dal ciclismo, sia su strada che come ciclocross, con le motivazioni affidate a un post sulla propria pagina Instagram: c'entrano, e non è esattamente la prima volta che ciò accade per i giovanissimi freschi di ingresso nel mondo del professionismo, la salute mentale e la sua legittima tutela. "Negli ultimi anni ho intrapreso un viaggio incredibile, vincendo tre titoli mondiali ed europei al massimo livello del ciclocross. Questo ha richiesto molto impegno e dedizione quotidiani. In questo momento sto affrontando nuove sfide. Dopo averne discusso con il mio team - continua l'olandese - abbiamo deciso che prendermi una pausa sia la cosa migliore per la mia salute mentale e il mio benessere. Mi concentrerò sulla ripresa, per tornare più forte di prima".