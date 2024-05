Favoriti tappa 21 Giro d’Italia 2024 e dove vederla in tv

Bassano del Grappa, 25 maggio 2024 - E’ arrivata la chiusura del Giro d’Italia 2024. Sul gradino più alto del podio salirà Tadej Pogacar, capace di rifilare 10 minuti da Daniel Martinez e Geraint Thomas, e chiuderà la sua prima partecipazione alla corsa rosa con un dominio incontrastato, tanto spettacolo e sei vittorie di tappa. Tadej ha onorato la corsa rosa fino in fondo e ora tenterà la straordinaria doppietta con il Tour de France. Chiude in quinta piazza un buon Antonio Tiberi, costantemente tra i migliori in salita e rimasto giù dal podio a causa dei due minuti persi a Oropa per inconveniente meccanico. Il giovane ciociaro ci potrà riprovare in futuro, forse già a partire dalla Vuelta estiva. Fuori dalla top ten della generale sono rimasti gli altri italiani Filippo Zana e Lorenzo Fortunato, entrambi andati in crisi sul Monte Grappa. Così, oltre a O’Connor buon quarto, la classifica ha visto completarsi la top ten con Thymen Arenman sesto, Einer Rubio settimo, Jan Hirt ottavo, Romain Bardet nono e Michael Storer decimo. Da segnalare i distacchi, perché gli ultimi due della top ten hanno chiuso con oltre venti minuti di ritardo. Domenica si conclude l’edizione 2024 della corsa rosa con i brindisi di rito e il circuito nella capitale romana con probabile sprint di gruppo.

Favoriti

Saranno gli sprinter a giocarsi l’ultima tappa, a meno di una sparata nel finale, ma con le energie che scarseggiano diventa difficile. Favorito numeri uno sono Jonathan Milan, che ha vinto la classifica della maglia ciclamino, e Tim Merlier, i due più efficaci in volata. Tra l’altro a Padova il belga ha beffato l’azzurro che dovrà essere più attento con il treno della Lidl Trek. Possibili outsider sono Kaden Groves, Fernando Gaviria e Juan Sebastian Molano.

Dove vederla in tv

La ventunesima tappa del Giro d’Italia 2024 parte alle 15.30 di domenica 26 maggio da Roma Eur, con passaggio sul litorale di Ostia attorno alle 16 e primo passaggio sulla linea del traguardo del circuito finale attorno alle 16.30. Il traguardo volante è previsto attorno alle 17.15, il traguardo Intergiro dei Fori Imperiali verso le 18 e il secondo traguardo volante sulle 18.15. Arrivo previsto tra le 18.33 e le 18.52, con una media oraria compresa tra i 38 e i 42 km/h. Diretta in chiaro dalle 15.20 su Rai Due con telecronaca di Pancani-Cassani. Live a pagamento dalle 15.15 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn.