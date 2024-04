Freccia Vallone, Williams primo vincitore britannico. Azzurri lontani dal podio

Flagellata da un clima glaciale (pioggia e nevischio) che ha spedito a casa tre quarti del gruppo con quasi tutti i favoriti, alcuni in ipotermia come Skjelmose, la Freccia Vallone si consegna per la prima volta a un inglese: è Stephen Williams, 27 anni, il più svelto nello sprint in salita sul muro di Huy. Lo scatto del britannico della Israel, contestata in partenza da attivisti pro Palestina, rende impossibile la rimonta al francese Vauquelin e al belga Van Gist, giunti nell’ordine. Nei 44 atleti che chiudono la gara solo tre italiani, Formolo (il migliore, 24esimo), Germani e Vergallito.

Al Tour of the Alps terza tappa allo spagnolo Juan Pedro Lopez che stacca il talento Pellizzari dopo una fuga a due e conquista anche il primato, con Tiberi che sale al 4° posto in classifica.