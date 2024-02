Ciclismo, Gaia Realini rinnova con la Lidl-Trek fino al 2027

Roma, 19 febbraio 2024 - La Lidl-Trek è sempre più italiana, sia a livello maschile sia femminile: l'ulteriore conferma arriva da Gaia Realini, che si lega alla squadra statunitense fino al 2027 e lo fa con grandi ambizioni e aspettative.

I dettagli

Una bella investitura per l'abruzzese, che in appena una stagione con l'allora Trek-Segafredo ha saputo convincere una formazione ricca di talenti e qualità: a spiccare, nel 2023, i podi ottenuti al Giro d'Italia, alla Vuelta e alla Freccia-Vallone nel contesto di un'annata che ha riscontrato i favori anche della diretta interessata. "La scorsa stagione si è conclusa oltre ogni più rosea aspettativa. Ho ottenuto prestazioni e risultati di rilievo, ma il successo più grande è stata la consapevolezza in più nei miei mezzi. Sono arrivata alla Lidl-Trek in punta di piedi e pian piano mi sono ritrovata in una grande famiglia". In effetti, per un'atleta di 150 cm per 40 kg, con tanto di bicicletta fatta su misura, parlare di punta di piedi non è proprio una metafora. Eppure, proprio questa stazza non esattamente da valchiria, come molte colleghe olandesi e belghe, è uno dei punti di forza di Realini, che in salita ha pochi eguali: valori che erano emersi con forza già al Tour de l'Avenir Femmes. "Tutto ciò che ho già raggiunto ha fatto alzare l'asticella delle aspettative intorno a me e alla squadra: anche per questo abbiamo deciso di prolungare il sodalizio, nel segno della voglia di vincere che ci unisce". Per farlo la classe 2001, che finora ha in carniere 2 successi (il Trofeo Oro in Euro 2023 e la tappa 6 della Vuelta 2023), sa che deve crescere ancora. "Voglio migliorare in salita e diventare una scalatrice ancora più forte per avvicinarmi alle più forti interpreti dei Grandi Giri. Non sarà semplice, ma alla Lidl-Trek ho imparato proprio a non mollare e a crederci sempre e se ho ottenuto risultati importanti devo ringraziare anche le mie compagne di squadra e tutto lo staff che ci assiste".

L'exploit di Balsamo

In casa Lidl-Trek si respira davvero una bella aria azzurra: lo sa bene Elisa Balsamo, che ha cominciato alla grande il suo 2024 dopo un 2023 praticamente da dimenticare. Per la piemontese finora, in appena poche settimane di gare, il bottino è stato superbo: 2 medaglie agli Europei su pista (oro nel quartetto e bronzo nella madison) e 2 successi su strada (2 tappe al Giro della Comunità Valenciana) nell'anno delle Olimpiadi di Parigi sembra un raccolto più che rincuorante. Prima ancora la classe '98 sarà di scena all'Omloop Het Nieuwsblad 2024, la corsa belga che notoriamente apre il calendario delle Classiche: l'appuntamento è per sabato, mentre per il debutto stagionale in Italia bisogna aspettare il 17 marzo, quando avrà luogo il Trofeo Binda, già vinto nel 2022. Poi, appunto, un 2023 complicato (seppur con 3 vittorie comunque a referto) che oggi sembra per fortuna più lontano che mai.

Leggi anche - Chi è Francesco Calzona, il quasi nuovo allenatore del Napoli