Ganna beffato per un secondo dal baby Ayuso

Della rivoluzione giovane che apre la Tirreno-Adriatico, con sette under 23 nei primi dieci, fa le spese Pippo Ganna: al primatista dell’ora il tris nella tappa d’apertura a Lido di Camaiore sfugge per la miseria di un secondo. E’ il vantaggio che basta a proiettare in cima a podio e classifica Juan Ayuso, spagnolo con le stimmate del campione fin da quando correva da dilettante con l’italiana Colpack: a ventun anni il talento di Barcellona allinea in bacheca un Giro baby, un podio alla Vuelta e un paio di tappe in Svizzera, quanto basta per sospettare che il bello debba ancora venire. Di bello Ayuso regala una crono perfetta, che gli vale la seconda gioia stagionale e conferma le sue qualità di corridore buono per tutti i terreni.

Se ne accorgono il tricolore Ganna, reduce da un inverno tribolato, e l’altro olimpionico del quartetto, Jonathan Milan, terzo a 12 secondi, mentre un altro emergente d’Italia, Tiberi, è settimo a 17. "Sono qui per misurare il mio livello, iniziare così è fantastico", dice Ayuso, che in attesa di accompagnare il divino Pogacar al Giro vede impennarsi le chance di podio finale fra i due mari. Degli uomini di classifica, il migliore è Vingegaard, che si fa notare soprattutto per il casco modello stile Star Wars: in una crono a lui poco adatta è nono, a 22’’ dal vincitore. Il danese aspetta tempi migliori: al più tardi, sabato, nella scalata finale a monte Petrano. Oggi tappa da quasi 200 chilometri, da Camaiore a Follonica. Di tappe, cambia percorso la quindicesima del Giro: non essendo autorizzato il transito in Svizzera per motivi di sicurezza, si arriverà sempre a Livigno sulla pista del Mottolino passando però dal Mortirolo e dal passo di Fuscagno.

Alla Parigi-Nizza altro sprint olandese: vince Arvid De Kleijn su Pithie, nuovo leader.

Angelo Costa