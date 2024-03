GIRO A RISCHIO. Van Aert operato salta le classiche

Il giorno dopo la brutta caduta nell’Attraverso le Fiandre, Wout Van Aert è stato "operato con successo". Il Team Visma|Lease a Bike fa sapere che gli accertamenti hanno evidenziato anche una frattura dello sterno oltre a quelle alla clavicola e a diverse costole.

"Non è chiaro quando Wout sarà in grado di tornare in sella alla sua bici – si legge in una nota –. Le prossime settimane saranno di recupero per cui salterà le classiche di Primavera. La sua partecipazione al Giro d’Italia è ancora incerta. Prenderemo una decisione nelle prossime settimane in base al suo processo di recupero".

Van Aert rientrava tra i grandi favoriti del Fiandre di domenica. Una corsa mitica, per i belgi ancor di più, e che lui non è ancora riuscito a vincere, così come la Roubaix.