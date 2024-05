Tappa 5 Giro d’Italia 2024 in tv: orari e favoriti. A Lucca altra chance per velocisti

Andora, 7 maggio 2024 - Prezioso successo di Jonathan Milan nella quarta tappa del Giro 2024 con arrivo ad Andora, dove lo sprinter azzurro ha preceduto Kaden Groves e Phil Bauhaus, in una frazione che ha vissuto sull’attacco finale di Pippo Ganna sul Capo Mele, una sparata ripresa solo a 500 metri dall’arrivo grazie al lavoro di Simone Consonni. Gioia per il membro del quartetto olimpico che già un anno fa vinse la sua prima tappa al Giro e a distanza di 365 giorni ha bissato. Non è stato facile imporsi ad Andora perché l’attacco di Ganna ha costretto la Lidl ad anticipare una parte di lavoro e poi Phil Bauhaus ha fatto partire da lontano la volata. Questo il commento di Milan dopo la vittoria: “Siamo partiti un po’ lunghi ma è andata bene - le sue parole alla Rai - Il ringraziamento va alla squadra per il lavoro svolto, mi ha supportato dall’inizio alla fine e Consonni ha fatto un lavoro incredibile. Io dovevo solo concludere con una bella volata”. Come detto, già un anno fa Milan trionfò in volata e ora si gode un'altra preziosa soddisfazione: “L’anno scorso c’erano più incognite perché era il mio primo grande giro, adesso so come prendere le volate e ho la squadra che lavora per me. Siamo qua per divertirci”. Il velocista friulano si candida dunque alla maglia ciclamino e a esser grande protagonista delle volate.

Tappa disegnata per le ruote veloci, perché la salita principale è a oltre cento chilometri dal traguardo e lo strappo di Montemagno a più di venti. Difficile attaccare così da lontano ed evitare di essere ripresi dal gruppo. Partirà una fuga iniziale ma salvo clamorosi colpi di scena verrà raggiunta nel finale di tappa. I favoriti dovrebbero essere i velocisti, partendo appunto da Jonathan Milan, Kaden Groves, Phil Bauhaus e Tim Merlier, mentre gli outsider saranno Olav Kooij, Caleb Ewan, Fernando Gaviria, anche se non al top della forma, e Alberto Dainese.

