Giro d’Italia 2025, il percorso in Umbria e Toscana: tutte le tappe

Firenze, 15 gennaio 2025 – Le notizie erano già semi-ufficiali su quello che sarebbe stato l’itinerario del Giro d’Italia 2025 in Umbria e Toscana. Poi è arrivata l’ufficialità con i vari Comitati locali già al lavoro per preparare le varie iniziative collaterali per questa grande festa dello sport che è la corsa rosa. Seguiamo l’itinerario dell’edizione n. 108.

Il percorso

A Gubbio, la “Città di Pietra” famosa anche per la festa dei ceri, domenica 18 maggio la partenza della tappa con arrivo a Siena dopo 181 km e tratti di strade bianche per complessivi una trentina di chilometri. Una tappa spettacolare su strade che da anni ospitano in marzo il grande ciclismo con la gara in linea “Strade Bianche”. L’arrivo nella Città del Palio sarà immancabilmente in Piazza del Campo dopo il micidiale muro a poche centinaia di metri dall’arrivo.

La tappa Gubbio-Siena del 18 maggio

Il giorno successivo all’arrivo di Siena il Giro osserverà la giornata di riposo con la carovana che si sposterà tutta o quasi in Versilia. Il Giro riprenderà martedì 20 maggio con la frazione a cronometro individuale che prevede la pedana di partenza in Piazza Napoleone a Lucca (dove il Giro ha fatto tappa nel 2024 dopo 39 anni con il successo del francese Benjamin Thomas). Saranno 28 km e 600 metri per raggiungere transitando da San Giuliano Terme e Asciano Pisano, i lungarni di Pisa e da qui il traguardo che sarà posto in Piazza dei Miracoli. Un altro arrivo dopo quello di Siena di straordinaria bellezza e richiamo, sicuramente una grande occasione di promozione per entrambe le città. Tra l’altro l’ultimo arrivo della corsa rosa nella città delle Torre Pendente, risale addirittura al 1980 e fu anche in quella occasione, 45 anni fa, una cronometro individuale con partenza da Pontedera, e successo conquistato dal danese Jorgen Marcussen. Nei 44 anni trascorsi da quel giorno ci sono stati solo passaggi di tappa, ma il Comune di Pisa presentò la sua candidatura per un arrivo di tappa nel 2023, con la speranza che la richiesta fosse accettata per l’edizione dell’anno successivo, oppure come in effetti è avvenuto nel 2025.

Dopo la tappa Lucca-Pisa, il Giro punterà verso il nord-Italia e la partenza della tappa di mercoledì 21 maggio avverrà dalla Versilia e da Viareggio, già interessato l’anno scorso. Anche se lontano dal traguardo di Castelnovo ne’ Monti in provincia di Reggio Emilia, i corridori dovranno superare la dura salita verso San Pellegrino in Alpe che presente tornanti micidiali un vero e proprio “muro”. Tre giornate tra Umbria e Toscana che richiameranno sicuramente il pubblico delle grandi occasioni, pronto ad abbracciare il Giro d’Italia che costituisce sempre un grande spettacolo.