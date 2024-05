Giro d’Italia, “Joker“ stacca tutti verso Sappada: Pogacar si risparmia e prepara lo show sul Monte Grappa. Vendrame, impresa e lacrime dopo l’incubo

Mentre Pogacar e il suo seguito vanno a spasso per la Carnia sotto il diluvio, pensando più al domani che all’oggi, il nostro ciclismo ne approfitta per far cinquina: dopo i pistard a cinque cerchi Milan e Ganna, è il turno di uno stradista puro, Andrea Vendrame, 29 anni, veneto di Conegliano, che già aveva fatto centro al Giro tre anni fa. Si fa chiamare Joker in onore del film preferito e sulla via di Sappada gioca bene il jolly: entrato nella telefonatissima fuga da lontano, stacca tutti in discesa a poco più di 25 chilometri dal traguardo e si gode il trionfo solitario.

"Mi ero segnato questa tappa a inizio Giro e me l’ero immaginata così: sono un po’ matto, mi sono buttato in picchiata ed è andata bene", racconta Vendrame dopo le doverose lacrime e dopo aver seminato giù dal secondo di tre colli un quartetto di corridori (Sanchez, Steinhauser, Narvaez e Alaphilippe) che la loro tappa se l’erano già vinta. E’ un giorno splendido per chi ne ha avuti di bruttissimi: da dilettante, il veneto ha rischiato di chiudere la carriera dopo un incidente in allenamento che gli ha lasciato in volto un centinaio di punti, fra interni e esterni.

Lontano da Vendrame e i suoi compagni d’avventura, la corsa non ha raccontato altro: da Pogacar in giù, tutti hanno pensato a risparmiare energie per oggi, lo sloveno per il preannunciato show sul monte Grappa ("Tappa iconica, ci saranno tanti sloveni, è l’occasione per una grande giornata"), gli altri per andare a caccia di una classifica migliore. Unico brivido, lo scivolone a sei dall’arrivo di un distratto Thomas, evitato con prontezza poi atteso con cavalleria dal gruppo vacanze.

Ordine d’arrivo 19ª tappa Mortegliano-Sappada: 1) Andrea Vendrame (Decathlon) km 157 in 3h 51’05’’ (media 40,765), 2) Sanchez (Spa) a 54’’, 3) Steinhauser (Ger) a 1’07’’, 4) Narvaez (Col) a 2’27’’, 5) Plapp (Aus) st, 6) Velasco a 2’30’’, 21) Pogacar (Slo) a 15’56’’.

Classifica: 1) Tadej Pogacar (Slo, Uae), in 71h 24’03’’, 2) Martinez (Col) a 7’42’’, 3) Thomas (Gbr) a 8’04’’, 4) O’ Connor (Nzl) a 9’47’’ , 5) Tiberi a 10’29’’, 6) Arensman (Ola) a 11’10’’, 9) Zana a 13’52’’.