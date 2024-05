Giro d’Italia, oggi il via da Pompei. Pogacar va a spasso. Ma è allarme sicurezza

"È bello avere un giorno di riposo", scrive sui social Pogacar, lasciandosi alle spalle un Giro blindato in una settimana.

Mentre lo sloveno va a spasso in bici nell’entroterra della costiera, si riaccende la polemica sulla sicurezza: il finale di Napoli ha lasciato strascichi, nelle parole, ma pure nei fatti, fra guasti meccanici e incidenti come quello che ha spedito all’ospedale il tedesco Krieger con più fratture.

"Si parla tanto di sicurezza, ma questo arrivo sicuro non lo era. A volte sembra che siamo i pagliacci di un circo. La catena saltava, c’erano grosse buche dappertutto sulla strada e nonostante questo in tanti gareggiano come disperati, cercando di infilarsi ovunque", la denuncia di Geraint Thomas, arrabbiato almeno quanto Pozzovivo che ci ha rimesso oltre un minuto e mezzo.

A esser chiamati in causa sono gli organizzatori, ma anche chi controlla, come il sindacato corridori, fin qui silenzioso nonostante già a Lucca, per colpa di uno spartitraffico mal segnalato negli ultimi chilometri, sono andati a casa tre corridori della Israel.

Chissà se sarebbe andata così se a cadere fosse stato Pogacar… Oggi si riparte da Pompei, altra tappa nervosa che nel finale si arrampica con una lunga salita a Cusano Mutri.

Classifica dopo 9 tappe: 1) Tadej Pogacar (Slo, Uae), in 32h 59’04’’, 2) Martinez (Col) a 2’40’’, 3) Thomas (Gbr) a 2’58’’, 4) O’ Connor (Nzl) a 3’39’’ , 5) Uijtdebroeks (Bel) a 4’02’’, 6) Tiberi a 4’23’’, 7) Fortunato a 5’15’’, 8) Rubio (Col) a 5’28’’, 13) Zana a 7’12’’, 14) Bardet (Fra) a 7’51’’, 15) Pozzovivo a 9’23’’.

a. cos.