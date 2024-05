Giro d’Italia, la Toscana abbraccia la corsa rosa. Torre del Lago-Rapolano, “aria” di Strade Bianche

Torre del Lago (Lucca), 9 maggio 2024 – Tappa impegnativa al Giro d'Italia oggi, dopo le ultime disegnate per i velocisti ma, come nell'arrivo di ieri a Lucca, divorate dai pistard. Il sesto appuntamento della Corsa Rosa 2024 è tra Viareggio (Torre del Lago) e Rapolano Terme di 180 km, e passa per le terre dell'Eroica e della Strade Bianche, di cui condivide due dei tre sterrati con il terzo finora inedito. Proprio sugli sterrati Tadej Pogacar galleggia come se avesse un'altra bici rispetto alla concorrenza: prova ne è la monumentale prestazione alla Strade Bianche del marzo scorso, con la fuga iniziata e poi vinta 81 km prima dell'arrivo.

"Prima parte pianeggiante nell'entroterra pisano fino a Volterra – scrive l'organizzazione della corsa - Entrati nel Senese si affronta il settore sterrato di Vidritta che, rispetto alla Strade Bianche è lungo 2 km in più e si connette, a meno di poche centinaia di metri di asfalto al tratto di Bagnaia. Quest'ultimo presenta pendenze fino al 15% e, a Grotti, il secondo GPM di giornata. Prima di Asciano si percorre il terzo settore di Pievina che si svolge prevalentemente in cresta con continui brevi saliscendi. Finale molto impegnativo con il muro di Serre di Rapolano. Ultimi km articolati con curve e saliscendi. Da segnalare a circa 5 km dall'arrivo lo strappo di Serre di Rapolano che presenta nel finale pendenze fino al 20%. Retta finale di 450 m su asfalto larghezza 6 m pendenza attorno al 6%”.