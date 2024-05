Giro d’Italia 2024 in Toscana e Umbria: guida alle tappe. Sprint, sterrato e la crono spartiacque

Firenze, 7 maggio 2024 – Una tappa per tre quarti in Toscana con arrivo a Lucca, una frazione interamente nella nostra Regione, e la crono tutta umbra da Foligno a Perugia. Così il Giro d’Italia 2024, con Lucca in rosa per festeggiare il ritorno del Giro dopo 39 anni.

Sommario

E’ lunga 178 chilometri, la tappa di mercoledì 8 maggio che prenderà il via alle 12,45 da Genova e attraverserà splendide località come Rapallo e Sestri Levante. Si entra poi in Provincia di La Spezia e al chilometro 62,500 il gran premio della montagna sul Passo del Bracco. Si sfiora la città di La Spezia, quindi il passaggio da Sarzana e al km 99 in località Ceparana il primo traguardo volante, seguito da quello dell’Intergiro a Luni dopo 119 chilometri, che assegna tre, due e un secondo di abbuono per la classifica generale. L’entrata in Toscana a Carrara, quindi Massa e Camaiore, altra città da sempre legata ai campioni del pedale, con il secondo traguardo volante dopo 150 km. Ci sarà anche il breve dislivello di Montemagno-Pitoro (gran premio della montagna) a una ventina di chilometri dal traguardo di Lucca, situato in Viale Carducci e previsto attorno alle 17,15.

Giro d'Italia, l'altimetria della Genova-Lucca

Giovedì 9 maggio la frazione tutta toscana dal mare della Versilia e dalla zona di Torre del Lago e Viareggio, alle Creti Senesi senza evitare (era impossibile) le strade sterrate e bianche. Una tappa lunga 180 km attraverso le zone del pisano e della Valdera. Il magnifico scenario del ritrovo di tappa sarà quello del Belvedere Giacomo Puccini restaurato proprio quest’anno, per mostrare la sua bellezza prima del via della tappa (ore 12,55) che punterà verso la provincia di Pisa in direzione San Giuliano Terme, Calci, Lugnano, Cascina, Ponsacco. Lungo la Valdera la corsa raggiungerà la splendida città di Volterra dove ci sarà il gran premio della montagna (km 80). Sono 9 anni che il Giro non passava da queste parti. Lasciata Volterra, si entra in provincia di Siena, con il traguardo volante di Casole d’Elsa (km 103), il secondo GPM a Grotti (km 140), i primi due sterrati di 4 km e 400 metri e di 4 km e 800 metri. A seguire il traguardo dell’Intergiro a Monteroni d’Arbia (km 152), quindi altri 2 km e 400 metri di strada bianca (in tutto sono 11 i chilometri sterrati) prima del traguardo volante di Pievina (km 164). L’arrivo in via Provinciale Sud, sarà raggiunto dopo l’asperità verso Serre di Rapolano. E’ definita questa una “tappa trappola” con un dislivello di 1.900 metri, e per la prima volta Rapolano Terme entra nella storia del Giro d’Italia. La cittadina è in rosa con i monumenti e luoghi illuminati, ed è stata scelta la strada che porta al Castello di Modanella come omaggio alla tappa del Giro 2024.

Giro d'Italia 2024, l'altimetria della tappa 6

Ventiquattro ore dopo la tappa degli sterrati in provincia di Siena, ecco venerdì 10 maggio una delle tappe più attese sulle strade dell’Umbria. E’ la cronometro individuale di km 37,2 che unisce Foligno a Perugia, con un dislivello complessivo di 400 metri. Una cronometro piatta come un biliardo, toccando le località di Spello, Assisi e Bastia Umbra fino ai piedi del capoluogo umbro, con la salita finale che porterà i corridori nel centro di Perugia. Filippo Ganna è pronta alla sfida e vorrebbe qui vestire la maglia rosa, ma gli avversari non mancano e sarà una bella sfida.