Il bergamasco s’impone sul filo di lana allo sprint sul traguardo di Villa Musone. Trofeo Città di Loreto, trionfa Marco Manenti. Una gara onorata da 113 corridori under 23

Marco Manenti (Team Hopplà) trionfa sul traguardo di Villa Musone nella seconda edizione del Trofeo Città di Loreto. Una gara onorata da 113 corridori tra under 23 ed élite. L’organizzazione della Cam Fermo con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il supporto in loco del sodalizio Bike Club Loreto. Sul filo di lana si impone allo sprint il bergamasco Manenti (Team Hopplà). Il finale regala le emozioni più intense con il passaggio in salita a Loreto che registra gli attacchi di Stefano Masciarelli (Aran Cucine Vejus) e Lorenzo Ginestra (Swatt Club). Grazie al forcing dei due attaccanti, avvenuto ai meno 10 km dal traguardo, una selezione naturale porta una ventina di corridori a contendersi la vittoria nello sprint finale a Villa Musone, dove Manenti precede d’un soffio Lorenzo Magli (Gallina Ecotek Lucchini) grazie al fotofinish. A conquistare la terza posizione Riccardo Lorello (Team Hopplà), già sul podio al recente Gran Premio dell’Industria di Civitanova Marche. Tra i protagonisti della giornata anche i due campioni provinciali FCI Macerata: Lorenzo Ginestra per la categoria élite e Ciro Nocerino della Calzaturieri Montegranaro (under 23). ORDINE D’ARRIVO TROFEO CITTA’ DI : 1. Marco Manenti (Team Hopplà) 134 km in 2.58’00" media 45,943 km/h; 2. Lorenzo Magli (Gallina Lucchini Ecotek); 3. Riccardo Lorello (Team Hopplà); 4. Marco Martini (Team Technipes #InEmiliaRomagna); 5. Lorenzo Ginestra (Swatt Club); 6. Immanuel D’Aniello (Costruzioni e Ambiente Venturini); 7. Vittorio Friggi (MG.K Vis Costruzioni e Ambiente); 8. Stefano Masciarelli (Aran Cucine Vejus); 9. Valeri Shtin (Rus, Area Zero Caffè Mokambo); 10. David Hernandez Camargo (Col, Pistoiese).