Il maltempo rischia di condizionare il percorso di oggi da Livigno. Giro d’Italia, un tappone col naso all’insù

Con Pogacar a distanza siderale dal resto della compagnia, il Giro tira il fiato scrutando il cielo: i nuvoloni in arrivo su Livigno promettono acqua e basse temperature sul tappone di oggi, già mutilato dello Stelvio per le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. Situazione che ha fatto subito alzare le antenne ai corridori, preoccupati soprattutto per le discese: della questione ne hanno parlato con gli organizzatori, trovando però la porta chiusa all’ipotesi, circolata in mattinata, di un ulteriore taglio del tracciato.

"La tappa è quella e tale resta", fanno sapere da Rcs, memori degli sfregi che a causa del maltempo il Giro ha subito nel recente passato a Morbegno e, un anno fa, a Crans Montana. Se poi il meteo si rivelerà impossibile, si prenderanno i provvedimenti necessari.

In attesa di tornare a pedalare, il Giro di Pogacar va forte anche in tv: l’impresa leggendaria dello sloveno sul Mottolino domenica è stata seguita da quasi 2,2 milioni di spettatori di media (picco a 2,6), con uno share del 19 per cento, mezzo milione in più rispetto alla F1, superata anche su streaming, e il quadruplo rispetto alla finale del tennis a Roma.

Classifica dopo 15 tappe: 1) Tadej Pogacar (Slo, Uae), in 56h 11’46’’, 2) Thomas (Gbr) a 6’41’’, 3) Martinez (Col) a 6’56’’, 4) O’ Connor (Nzl) a 7’43’’ , 5) Tiberi a 9’26’’, 6) Arensman (Ola) a 9’45’’, 7) Bardet (Fra) a 10’49’’, 8) Zana a 11’11’’, 9) Rubio (Col) a 12’13’’, 10) Hirt (Cek) a 13’11’’, 11) Fortunato a 14’14’’, 13) Piganzoli a 18’29’’, 14) Pozzovivo a 18’55’’. a. cos.