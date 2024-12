Incidente in allenamento. Evenepoel, tre fratture in uno scontro

Si chiude male l’anno di Remco Evenepoel: il belga 24enne, campione olimpico su strada e a cronometro a Parigi nonché iridato contro il tempo, ieri mattina si è fratturato una costola, la scapola e la mano destra in un incidente in allenamento a Oetingen, nel Brabante fiammingo.

Secondo i testimoni, l’olimpionico non è riuscito a evitare la portiera aperta di un furgone delle poste fermatosi proprio davanti a lui: nell’impatto, la bici del fenomeno di Aalst si è spezzata in due.

In seguito al violento urto Evenepoel, che si stava allenando da solo seguito in auto dalla moglie Oumi, è rimasto a lungo dolorante in terra, avvolto in una coperta in attesa di esser trasportato all’ospedale di Anderlecht e successivamente a quello di Herentals, dove ieri sera gli è stata risistemata la spalla lussata.

Proprio in questi giorni il campione olimpico belga, che domenica scorsa aveva assistito in Qatar al Gran Premio di Formula Uno, aveva deciso di intensificare la preparazione in vista della prossima stagione. Per il belga è il secondo grave incidente di questo 2024: a inizio aprile era infatti rimasto coinvolto con Vingegaard e Roglic in una caduta al Giro dei Paesi Baschi, che gli era costata la frattura di clavicola e spalla destre.