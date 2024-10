Inseguimento: impresa di Jonathan che chiude a 3’59’’153 e raccoglie l’eredità di Ganna. Oro Milan, un mondiale da record

Chiamato a non far rimpiangere Pippo Ganna, Jonathan Milan riesce perfettamente nell’impresa: ai mondiali della pista a Ballerup, in Danimarca, conquista titolo iridato e record del mondo nell’inseguimento dopo due argenti e un bronzo. Per il friulano è il primo a livello individuale dopo quelli mondiale e olimpico col quartetto, e nell’albo d’oro succede proprio a Ganna, che in questa specialità ne ha vinti sei. Col tempo di 3’59’’153, Milan batte il ventunenne britannico Josh Charlton, che nel pomeriggio aveva a sua volta strappato il primato a Ganna. Anche Milan in qualifica fa sapere di star benone, stampando un 4’00’’296 (record personale migliorato di 4 secondi) che gli consente di infilarsi fra i dominatori inglesi (tre nei primi quattro con Bigham 3° e Tanfield 4°). Con l’oro della pista, il gigante friulano, 24 anni, chiude una stagione dove ha ottenuto 13 vittorie su strada, tre delle quali al Giro. Nelle altre gare, Paternoster 13ª nell’omnium, fuori Minuta e il campione europeo Bianchi (guaio meccanico) nel chilometro.