La classica ha un solo favorito, dalle 14.30 diretta Rai ed Eurosport. Van der Poel vuole bersi anche l’Amstel

Tre gare vinte su cinque fin qui disputate in stagione, più un secondo e un decimo posto: è il ruolino di marcia che Mathieu Van der Poel cercherà di migliorare oggi nella classica di casa, l’Amstel Gold Race, la corsa della birra, meno monumentale delle più nobili consorelle, ma con la sua bella tradizione. Anche stavolta l’iridato è favorito unico, per come viaggia e per mancanza di rivali alla sua siderale altezza: non si scappa, la può perdere soltanto lui. Dalle pietre all’asfalto delle Ardenne, cambia lo scenario ma non lo spartito: tutti contro Vdp, che proprio in questa prova cinque anni fa ha inaugurato la sua invidiabile collezione di perle su strada con un’incredibile rimonta nell’ultimo chilometro.

Aspettando Pogacar, che si presenterà fra una settimana alla Liegi, non si vede all’orizzonte chi possa impensierire l’extraterrestre olandese, diviso in questi giorni fra gli allenamenti in bici e la passione per il golf: il solito britannico Pidcock, il francese Cosnefroy, l’irlandese Healy, lo svizzero Hirschi i nomi più gettonati alla voce sorprese. Sorpresissima sarebbe trovare dopo sei anni un italiano da podio, pescando fra il rientrante Bagioli e il tricolore Velasco, o anche Rota, Albanese e il baby Busatto: magari dietro Van der Poel c’è posto. Percorso classico, da Maastricht a Valkenburg, quasi 254 chilometri con 33 muretti da scalare, non duri come quelli belgi, ma abbastanza per restare sulle gambe.

Diretta tv dalle 14,30 in poi sia sui canali Rai che Eurosport.