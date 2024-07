LA CLASSIFICA. La crisi di Carapaz. Ora tappa da velocisti

Per capire quanto sia andato forte Pogacar sul Galibier basta un dato: ha sbriciolato il record del versante affrontato, detenuto da Quintana, abbassandolo di un minuto e mezzo. Altra contabilità: è la vittoria numero 15 in 35 giorni di corsa, con Strade Bianche, Liegi e Giro in bacheca, la numero 12 al Tour, la numero 78 in carriera. Pogacar assomma primati, Cavendish imbarca ritardi: giunto a 36 minuti dallo sloveno, il britannico resta nel tempo massimo per 5 minuti. Così oggi può tornare all’assalto del primato di vittorie di tappa: la Saint Jean de Maurienne-Saint Vulbas, 177 chilometri, sorride ai velocisti.

Ordine d’arrivo 4ª tappa Pinerolo-Valloire: 1) Tadej Pogacar (Slo, Uae) km 140 in 3h 46’38’’ (media 36,958), 2) Evenepoel (Bel) a 35’’, 3) Ayuso (Spa) st, 4) Roglic (Slo) st, 5) Vingegaard (Dan) a 37’’, 6) Rodriguez (Spa) st, 7) Landa (Spa) a 53’’, 8) Almeida (Por) st, 9) Ciccone a 2’41’’, 13) Bernal (Col) st, 32) Carapaz (Ecu) a 5’10’’.

Classifica: 1) Tadej Pogacar (Slo, Uae) in 19h 06’38’’, 2) Evenepoel (Bel) a 45’’, 3) Vingegaard (Dan) a 50’’, 4) Ayuso (Spa) a 1’10’’, 5) Roglic (Slo) a 1’14’’, 6) Rodriguez (Spa) a 1’16’’, 7) Landa (Spa) a 1’32’’, 8) Almeida (Por) st, 9) Ciccone a 3’20’’, 10) Bernal (Col) a 3’21’’, 19) S. Yates (Gbr) a 4’40’’, 22) Carapaz (Ecu) a 5’28’’.