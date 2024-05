La classifica. Scatto Thomas: supera Martinez. Chance Tiberi

Chi più, chi meno, tutti fanno il calcolo dei danni: da Pogacar, s’intende. Il più contento dovrebbe esser Thomas, che toglie il secondo posto a Martinez: allontanandosi ulteriormente dalla maglia rosa, però. Vale anche per Antonio Tiberi, che si mantiene però in traiettoria podio: in materia, la tappa di Livigno oggi è un altro esame importante. "Ci aspetta una tappa dura, ancor di più dopo una crono in cui gli uomini di classifica hanno speso tanto. Ma io vedo che la mia condizione migliora giorno dopo giorno, sono fiducioso anche per domani", dice il giovane ciociaro, soddisfatto del suo sesto posto in riva al Garda. Anche lui in montagna dovrà comunque mettersi al lavoro: per migliorare il piazzamento, s’intende.

Ordine d’arrivo 14ª tappa Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda: 1) Filippo Ganna (Ineos) km 31,2 in 35’02’’ (media 53,435), 2) Pogacar (Slo) a 29’’, 3) Arensman (Ola) a 1’07’’, 4) Thomas (Gbr) a 1’14’’, 5) Plapp (Aus) a 1’18’’, 6) Tiberi a 1’19’’, 7) O’Connor (Aus) a 1’25’’, 10) Affini a 1’30’’, 11) Milesi a 1’32’’, 14) Martinez (Col) a 1’45’’, 24) Zana a 2’32’’, 40) Bardet (Fra) a 3’24’’, 44) Fortunato a 3’50’’. Classifica: 1) Tadej Pogacar (Slo, Uae), in 50h 00’09’’, 2) Thomas (Gbr) a 3’41’’, 3) Martinez (Col) a 3’57’’, 4) O’ Connor (Nzl) a 4’35’’ , 5) Tiberi a 5’17’’, 6) Arensman (Ola) a 6’30’’, 7) Zana a 7’26’’, 8) Bardet (Fra) a 7’52’’, 9) Fortunato a 8’40’’, 10) Baudin (Fra) a 8’56’’, 14) Pozzovivo a 12’11’’, 16) Piganzoli a 14’11’’, 19) Aleotti a 19’07’’.

a. cos.