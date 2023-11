LA RIVELAZIONE. Pogacar sibillino sui social: "Presto mi vedrete in Italia». Potrebbe presentarsi al Giro per cercare l’accoppiata col Tour

"Molto presto verrò al Giro". Basta una frase sibillina in un microfono di Sky per aprire uno scenario affascinante: la prima volta di Tadej Pogacar alla corsa rosa. A lanciare un segnale importante è lo sloveno in persona, a margine di una festa organizzata dai suoi agenti in Lombardia: davanti alle domande sull’immediato futuro, il fenomenale bimbo della bici si è nascosto, ma non troppo. "Non posso promettere nulla, ma posso dirvi che verrò molto di più in Italia", la sua risposta. Pogacar al Giro d’Italia non è una suggestione di mezzo inverno, ma una possibilità concreta: adesso sembra dirlo anche lui dopo che l’hanno ipotizzato in tanti, vedendo il tracciato rosa del 2024, decisamente meno duro rispetto all’ultima edizione e con due lunghe crono che da sole potrebbero consentire allo sloveno di blindare la corsa. Situazione ideale per poi andare all’assalto del Tour e cercare di centrare la doppietta Italia-Francia riuscita per l’ultima volta a Pantani venticinque anni fa. Dovesse rivelarsi questo il progetto, Pogacar modificherebbe la sua agenda, spostando in avanti il suo inizio di stagione e limitando le classiche alla Liegi, per presentarsi fresco al via da Torino il 4 maggio, per un debutto che renderebbe la corsa rosa ancor più speciale.