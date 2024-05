LA STORIA. Bettini sconfigge anche la malattia

Ci sono salite da affrontare anche quando scendi dalla bici. Come può confermare Paolo Bettini, 50 anni appena fatti: un paio di mesi fa il campione olimpico di Atene ha dovuto affrontare un intervento alla mandibola per rimuovere un tumore benigno. "A inizio febbraio scopro una piccola cisti tra orecchie e mandibola – racconta il Grillo toscano, che ha vinto anche numerose classiche e tappe nei grandi giri –. Vado da un otorino, il dottor Marco Bichi, che mi dice: Paolo, qualcosa non quadra. Dopo gli esami rivolgo al dottor Carlo Giammattei, che mi segue dal 1997: mi spedisce da uno specialista e arrivo dal dottor Riccardo Piane, otorino chirurgo, un luminare. Risonanza magnetica e il verdetto è chiaro: tumore benigno delle ghiandole parotidi". Bettini viene operato il 20 marzo: quasi tre ore d’intervento, 38 punti di sutura. Parentesi chiusa, ora l’olimpionico è al Giro, dove pedala con i clienti della Mediolanum: fra questi un ingegnere di Lucca, conosciuto poco prima di andare in sala operatoria e, a sua volta, reduce da un intervento.

