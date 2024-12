L’evento a milano. Nuove commissioni presentate al Coni. Tra i presidenti spiccano due big

La lega del ciclismo professionistico presenta le sue commissioni in cui spiccano i nomi di Vincenzo Nibali e Gianni Bugno, due fuoriclasse del ciclismo italiano e mondiale che hanno segnato due epoche. È stato il presidente Roberto Pella ad aprire ieri nella sede del CONI la conferenza di presentazione delle varie commissioni insediate per dare nuovo impulso al mondo del ciclismo. In remoto si è collegato anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana hanno fatto pervenire il loro saluto. Tante le commissioni, tra cui atleti ed ex atleti per la promozione dei valori del ciclismo presieduta da Vincenzo Nibali e nella quale sono presenti anche Paolo Bettini e il ct della nazionale Daniele Bennati e quella tecnica presieduta da Gianni Bugno. Istituita, fra le altre, quella dello Sviluppo del ciclismo femminile presieduta da Giusy Virelli, con Maria Laura Guardamagna, Chiara Spinato e Serena Danesi, consigliere federale e più giovane della compagnia.

F.D.E.