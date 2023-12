L’olandese vince nel suo Paese l’ennesima gara. Van der Poel pigliatutto. L’anno delle 7 meraviglie

Inarrestabile Van der Poel: l’olandesone, iridato su strada e nel cross, chiude il suo anno magico vincendo la settima gara nel fuoristrada su altrettante disputate da metà dicembre in qua. A Hulst, in Olanda, il figlio e nipote d’arte semina a metà gara la concorrenza, compreso lo storico rivale Van Aert, quinto a causa di un guaio meccanico. Così Vdp, che il mese prossimo compirà 29 anni ed è appena stato nominato sportivo dell’anno nel suo Paese davanti al campione di F1 Verstappen, mette il sigillo su un 2023 da fenomeno: oltre ai due campionati mondiali in linea e nel cross, ha conquistato la Sanremo e la Roubaix, chiuso al secondo posto il Fiandre, vinto il giro del Belgio e aiutato il compagno Philipsen a conquistare quattro tappe al Tour tirandogli le volate. Con questo invidiabile bottino, l’olandese brinda al nuovo anno in cui ha già fissato il principale obiettivo: l’oro olimpico a Parigi.

