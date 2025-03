Milano Sanremo, dove vederla in tv: cresce l’attesa per la classica del ciclismo

La Milano-Sanremo, classica del ciclismo internazionale, sarà trasmessa a livello globale grazie a un'ampia rete di emittenti che garantiranno copertura live, aggiornamenti di notizie e highlights. In Italia Rai trasmetterà la diretta integrale a partire dalle 10.05 su RaiSport HD con passaggio di rete alle 13.20 su Rai 2 dove verranno mostrate le fasi finali della prova femminile. Una volta terminata, la linea passerà nuovamente alla corsa maschile. La diretta integrale sarà visibile sempre dalle 10.05 anche sulla piattaforma RaiPlay. Lo segnala l'organizzazione delle due corse di inizio stagione del ciclismo. Discovery + trasmetterà entrambi gli eventi in diretta integrale e on demand per il pubblico internazionale.

In Europa

La classicissima andrà in onda anche su Eurosport e, in Gran Bretagna, su TNT Sports. In Europa, la corsa sarà seguita da diverse emittenti. Gli appassionati belgi potranno seguire entrambe le corse in diretta su RTBF, VTM e VRT. In Svizzera, SRG assicurerà la trasmissione live della gara maschile, mentre in Slovenia Planet TV offrirà sia la diretta che gli highlights. Nei Paesi Bassi, NOS fornirà aggiornamenti di notizie.

Nel mondo

Fuori dai confini europei, in Giappone, JSPORTS trasmetterà la corsa maschile in diretta, portando l'emozione dell'evento agli appassionati asiatici. Lo stesso farà in Cina Zhibo Tv. In Australia, SBS offrirà la copertura live di entrambe le gare, maschile e femminile, mentre in America Latina DirecTV trasmetterà l'evento in diretta e con sintesi dei momenti salienti. Gli appassionati di Nuova Zelanda, regione MENA e Africa potranno seguire la competizione grazie ai servizi di streaming live di Staylive. Anche il Nord America sarà coinvolto nella trasmissione dell'evento. In Canada, FloSports garantirà la copertura in diretta, mentre negli Stati Uniti la gara sarà trasmessa live su MAX.

La gara

Alla manifestazione parteciperanno 175 corridori con al seguito un convoglio di circa 120 automezzi tra auto e moto ufficiali che affronteranno 289 chilometri da Pavia, partenza ore 10.15 da piazza della Vittoria, alla Certosa per arrivare a Casteggio, Voghera, Rivanazzano e Salice Terme, e poi riallacciarsi al percorso tradizionale a Tortona.