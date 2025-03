Favoriti Milano-Sanremo 2025: anche due italiani per la sfida a Pogacar. I 10 nomi da seguire

Bologna, 21 marzo 2025 – Una Milano Sanremo 2025 di livello stellare. Sabato 22 marzo la prima delle classiche monumento e da tradizione è il turno delle strade italiane, della Classicissima. I quasi 300 chilometri di gara verranno riassunti nel finale, con la doppietta Cipressa-Poggio che servirà agli scattisti per cercare di evitare il finale in volata, dall’altro lato gli sprinter proveranno a rimanere in scia per rientrare verso via Roma e propiziare uno sprint di gruppo. Il bello dell’imprevedibilità della Sanremo: può finire in tutti i modi. Abbiamo riassunto qui i dieci possibili protagonisti della prima classica di primavera.

Tadej Pogacar

Parte con i galloni di grande favorito, ma non ha mai vinto questa corsa. L’unica chance che ha è staccare tutti sul Poggio e involarsi in solitaria su Via Roma, perché allo sprint parte battuto. La sua progressione dice quinto, quarto e terzo negli ultimi tre anni e vuole chiudere anche questo cerchio. Vincere per la prima volta la Classicissima.

Mathieu Van der Poel

L’ha vinta alla grande nel 2023, quando ci fu un quartetto stellare sul Poggio composto anche da Pogacar, Ganna e Van Aert, ma lui sprigionò qualche watt in più e arrivò in solitaria in Via Roma. Nel 2024 è arrivato decimo dopo aver aiutato il compagno Philipsen a vincere.

Jasper Philipsen

Ha vinto l’anno scorso e un arrivo allo sprint potrebbe premiarlo. E’ un corridore completo, che può tenere duro sul Poggio, ma arriva da una caduta e la sua condizione è da tarare. Non è infortunato, solo acciaccato, ma per battere questi fenomeni serve arrivare al 100%.

Filippo Ganna

Secondo nel 2023, battuto solo da Van der Poel, Ganna arriva in grande forma alla Sanremo e punta al bersaglio grosso. La Tirreno Adriatico ha rifinito la sua preparazione, con una gamba di grande livello anche in salita e con un terzo posto finale sorprendente. Sta bene, deve solo trovare la tattica giusta nel finale.

Thomas Pidcock

Inizio di stagione di ottimo livello per il britannico che ha vinto due tappe al Saudi Tour, con annessa classifica generale, e una tappa alla Vuelta Andalucia. Tra le Classiche monumento, però, la Sanremo è quella che gli si addice meno e infatti non è mai arrivato in top ten. Dovrebbe scappare sul Poggio, perché in volata non ha possibilità.

Matej Mohoric

Alla Sanremo spesso si esprime bene. Ha all’attivo quattro top ten di cui una vittoria nel 2022. E’ il classico uomo che può variare lo spartito, con azioni particolari, fuori dalla tattica ordinaria e per questo sorprendenti per gli avversari. Mai sottovalutare Mohoric, soprattutto nella discesa del Poggio, decisiva per il successo di tre anni fa.

Maxim Van Gils

Il giovane della Red Bull Bora è un candidato credibile tra gli outsider, tra quei corridori che partono in seconda fila ma che non sono da sottovalutare. Una vittoria di tappa alla Vuelta Andalucia in questo 2025 e un settimo posto un anno fa alla Sanremo. Quel piazzamento lo inserisce di diritto tra i possibili protagonisti.

Jonathan Milan

Il velocista di Tolmezzo sogna da sempre la Sanremo e in questo inizio di 2025 è stato grande protagonista delle volate. Una tappa alla Comunitat Valenciana, due tappe all’Uae Tour e due tappe alla Tirreno Adriatico. Deve restare con i big sul Poggio, o staccarsi di poco, poi in volata può dire la sua.

Mads Pedersen

Nella sua brillante carriera gli manca una Classica Monumento. Numerosi piazzamenti in top ten (secondo e terzo al Fiandre, quarto e terzo alla Roubaix) e alla Sanremo è spesso stato protagonista pur senza vincere. Lo dicono i piazzamenti delle ultime tre edizioni: sesto, sesto e quarto. E’ la seconda preziosa carta per la Lidl.

Julian Alaphilippe

Non è più quello di un tempo, ma un ex vincitore della Sanremo va citato tra i favoriti. Vinse nel 2019, ma in generale la Classicissima gli piace con anche un terzo e un secondo posto. Nel 2024, dopo due edizioni fuori dai dieci, è arrivato nono. Chissà che non possa trovare un guizzo.