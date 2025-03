Milano-Sanremo 2025, Philipsen ci sarà nonostante l’incidente: "Sono felice"

Roma, 20 marzo 2025 – Prima il brivido di ieri in occasione della caduta occorsa alla Nokere Koerse 2025, vinta da Nils Eekhoff davanti a Matteo Moschetti, e poi il sospiro di sollievo odierno: il vincitore in carica Jasper Philipsen sarà presente alla Milano-Sanremo 2025.

Le condizioni e le dichiarazioni di Philipsen

In realtà, già nella tarda serata di ieri le nubi si stavano dipanando dalla vicenda, con le conseguenze peggiori, su tutte le fratture, che erano state escluse dai primi rilievi. Restava però un bel punto interrogativo sulla partecipazione del belga alla Classicissima a causa dei forti dolori, specialmente al lato destro del corpo, da verificare nel prosieguo del tempo. A quanto pare, al netto di qualche abrasione e di qualche punto di sutura, in casa Alpecin-Deceuninck si può tirare un bel sospiro di sollievo in vista di sabato, come confermato innanzitutto da un comunicato stampa. "Jasper sta partendo direzione Milano e sabato sarà alla Milano-Sanremo 2025 per difendere il titolo vinto l'anno scorso: da verificare comunque la sua tenuta dopo la caduta di Nokere".

Poi tocca proprio a Philipsen confermare la sua presenza. "La caduta ha ovviamente avuto un impatto forte sul mio corpo. Ho un sacco di abrasioni, qualche punto e correre non sarà facile, ma io voglio comunque provarci. Se poi non mi sentirò bene nel finale, mi metterò a disposizione della squadra: intanto, sono comunque felice di essere al via della Milano-Sanremo". Tra le righe, proprio il belga conferma il piano B in seno all'Alpecin-Deceuninck che in realtà è forse più di uno: in attesa della startlist definitiva, le alternative di lusso al vincitore in carica dovrebbero essere Mathieu Van Der Poel e Kaden Groves, senza dimenticare i sempre validi Gianni Vermeersch e Xandro Meurisse.

Le dichiarazioni di Matthews

Tornando all'edizione 2024, la piazza d'onore toccò a Michael Matthews, che ora non si accontenta di un passato nel quale sul podio scavalcò anche l'amico Tadej Pogacar e per sabato prossimo sogna addirittua il colpaccio che può valere un'intera carriera. "Forse è la corsa che mi piace di più, soprattutto perché è imprevedibile e si addice molto alle mie caratteristiche. Rispetto all'anno scorso, sto anche meglio a livello di forma, non avendo avuto problemi o cadute nei giorni scorsi. Negli ultimi tempi ho fatto varie ricognizioni degli ultimi 50 km e penso di conoscere il percorso quasi metro per metro. Abbiamo una squadra forte, sicuramente una delle migliori che io abbia mai avuto a disposizione in questa corsa". In effetti, il Team Jayco AlUla, a parte l'esperto australiano, potrà contare sulla mina vagante Mauro Schmid e anche su due azzurri come Filippo Zana e Davide De Pretto. Proprio come l'Alpecin-Deceuninck, dunque, all'arrivo in volata esiste una chiara alternativa legata alle azioni da lontano di finisseur più o meno temibili, che verosimilmente dovranno però fare i conti con Pogacar.