Milano-Sanremo 2025, Van Der Poel: "Ganna tra i favoriti insieme a Pogacar e Pedersen"

Roma, 18 marzo 2025 - La Tirreno-Adriatico 2025 è ormai in archivio: vince Juan Ayuso davanti Filippo Ganna e Antonio Tiberi. Proprio il piemontese, grazie a una forma sfavillante, ha rilanciato con vigore la sua candidatura in vista della Milano-Sanremo 2025, in programma sabato 22 marzo: lo stesso non si può dire di Mathieu Van Der Poel, che nella Corsa dei Due Mari, volutamente o meno, si è un po' nascosto pur senza spostare il mirino dal sogno Classicissima.

Milano-Sanremo 2025, i favoriti di Van Der Poel

Intercettato dai microfoni di Sporza, l'olandese ha implicitamente confermato il diverso peso dato ai due impegni in terra italiana. "Una vittoria in più alla Tirreno-Adriatico non avrebbe arricchito di molto la mia bacheca. La cosa più importante, considerando anche il meteo che abbiamo trovato nell'arco della corsa, è che io mi senta bene. Tutto questo mi serviva per le Classiche. Chiaramente, è stato un peccato non riuscire a vincere una tappa: ho avuto qualche buona giornata nella quale ci sono andato vicino, ma purtroppo non sono riuscito a portare a termine la missione". Proprio la Tirreno-Adriatico sembra aver cambiato di molto il borsino dei possibili favoriti. "Tra tutti coloro che si sono visti in azione in questi giorni, citerei proprio Ganna, che già aveva dimostrato di avere un buon potenziale per la vittoria. Poi alla Parigi-Nizza ho visto un ottimo Mads Pedersen, oltre al solito Tadej Pogacar, che è impossibile da non considerare". L'intervento del corridore dell'Alpecin-Deceuninck si chiude parlando di come si svolgeranno i suoi ultimi giorni di rifinitura della preparazione. "Principalmente mi riposerò e cercherò di tenermi attivo con qualche allenamento. Mi sento già pronto per ciò che sta per arrivare".

Cambiamenti di sponsor in seno all'Alpecin-Deceuninck

Proprio la squadra del figlio e nipote d'arte si appresta a vivere un cambiamento importante a fine 2025: al termine della stagione in corso, la Deceuninck infatti interromperà il suo rapporto di co-main sponsor. L'azienda belga, specializzata in porte e finestre, in realtà si era affacciata nel ciclismo nel 2019 per affiancare la Quick-Step. Poi, nel 2022, il passaggio all'Alpecin, per un sodalizio che ha detto bene a livello di numeri, vittorie e visibilità. Nell'ultimo anno però qualcosa si è incrinato, forse a causa della crisi edilizia, e così Deceuninck ha visto un decremento degli utili del 4,5% che evidentemente mal si conciliava con un impegno economico così gravoso. Il marchio però, nonostante un sostegno in termini finanziari ridotto al minimo sindacale, resterà sulle maglie delle formazioni maschili e femminili. Il 'mercato' degli sponsor vede in prima linea anche la Ineos Grenadiers, che per il futuro cerca un nuovo partner: qualcosa in tal senso pare muoversi con il marchio TotalEnergies, a sua volta da anni già presente nel ciclismo.