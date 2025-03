Milano-Sanremo 2025, le condizioni di Pogacar: "Sta bene"

Roma, 20 marzo 2025 – Non solo Jasper Philipsen, caduto ieri alla Nokere Koerse 2025 ma comunque al via sabato: un altro favorito, se non il favoritissimo per eccellenza, si presenterà alla Milano-Sanremo 2025 con diversi cerotti e ammaccature. Si tratta di Tadej Pogacar, che non corre dalla Strade Bianche 2025, vinta appunto nonostante una caduta nella parte conclusiva: da allora dello sloveno si sa ben poco, prima degli ultimissimi aggiornamenti forniti dai piani altissimi dell'UAE Team Emirates-XRG.

Le dichiarazioni di Matxin

A parlare del proprio pupillo è il direttore sportivo Joxean Fernandez Matxin, intercettato dai microfoni di Relevo. "Dopo l'incidente ha sofferto per due giorni, ma con il passare del tempo le sue condizioni sono migliorate. Ad essere sincero, non so se al momento abbia ancora dolore. Abbiamo parlato nelle ultime ore, ma non di questa situazione, che andrà valutata meglio con il team medico e gli allenatori. Non posso dire che sabato si presenterà al 100%, ma so che sta bene e lo si è capito anche dalle prestazioni che ha fatto di recente e che sabato proverà a ripetere". Dunque, Pogacar ci sarà e probabilmente anche con intenzioni 'bellicose': avversari permettendo, come da precauzione dello stesso Matxin. "Sarà una gara di 290 km, lunga oltre sei ore e con una velocità media di 46 km/h. La stranezza è che una corsa così possa decidersi nell'arco di cinque minuti, nei quali tutti i corridori potranno essere sullo stesso livello: Tadej compreso. Basti pensare allo scorso anno: corridori veloci come Jasper Philipsen e Michael Matthews hanno resistito fino al traguardo e quest'anno non escludo che possa capitare con Filippo Ganna. Penso che non sia una sorpresa se tutti questi corridori che ho citato, e altri ancora, possano essere in lotta sul Poggio".

Gli allenamenti di Pogacar verso la Milano-Sanremo 2025

In realtà, tutto lascia presagire da parte di Pogacar un attacco addirittura già sulla Cipressa. A lasciarlo intuire è stato il compagno di squadra, e di mille allenamenti, compresi gli ultimissimi, Tim Wellens, che ai microfoni de La Dernière Heure non ha espressamente escluso da parte del proprio capitano uno scatto sulla Cipressa. Tra pretattica anche per allarmare i velocisti o realtà ci sono i dati di fatto, che parlano di tanti allenamenti del campione del mondo insieme ai suoi gregari volti proprio ad affinare la fase di sparo su una delle salite simbolo della Classicissima: possibile che il ruolo di ultimo uomo possa toccare a Isaac Del Toro, che nella recentissima Milano-Torino 2025 di ieri ha dimostrato di avere le gambe buone in ascesa per fare la differenza. Se per se stesso o se per il re sole Pogacar, lo si vedrà sabato: sempre ammesso che lo sloveno abbia davvero bisogno del supporto di qualcuno per cercare di aggiungere un'altra corsa alla sua bacheca già ricchissima.