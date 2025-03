Milano-Torino 2025: vince Del Toro. L'ordine d'arrivo

Torino, 19 marzo 2025 - A Superga svetta il tricolore, sì, ma quello del Messico di Isaac Del Toro, che scatta sulle pendenze più dure dell'ascesa finale, tornata protagonista della Classica nata nel 1876, e va a vincere la Milano-Torino 2025 davanti a Ben Tulett e Tobias Halland Johannessen: Lorenzo Fortunato, ottavo al traguardo, è il migliore degli italiani in una corsa che l'anno scorso vide il trionfo di Alberto Bettiol, oggi fuori causa già al primo passaggio a Superga. Per l'UAE Team Emirates-XRG un altro successo a referto in stagione e un ottimo viatico in vista della Milano-Sanremo 2025, quando cambieranno le gerarchie interne: sabato prossimo il giovanissimo messicano sarà un uomo prezioso per Tadej Pogacar, che conta di fare corsa dura già sulla Cipressa. Con un gregario di lusso con una tale condizione di forma l'impressione è che i piani, salvo imprevisti magari anche legati al meteo, possano riuscire alla grande.

La cronaca

Dopo diversi tentativi non andati a buon fine, si forma la fuga buona, composta da Jonas Rutsch (Intermarché-Wanty), Nariyuki Masuda (JCL Team Ukyo), Kristian Sbaragli, Davide Baldaccini (Solution Tech Vini Fantini) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta): niente da fare invece per Gabriele Casalini (MBH Bank Ballan CSB), che sta a lungo a bagnomaria prima di farsi riassorbire dal gruppo. Il primo passaggio sulla salita di Superga (4,2 km con una pendenza media del 9,2% e massima del 14%) vede la corsa esplodere: davanti perdono subito contatto Sbaragli e Masuda, con Baldaccini che molla subito dopo, mentre lo scollinamento premia Rutsch, che in discesa prosegue nella sua azione. Poco prima dell'inizio della seconda scalata di Superga il gruppo è scosso da un'altra caduta dopo che la precedente aveva tirato fuori dai giochi Michael Woods (Israel-PremierTech): si staccano anche Alberto Bettiol e Diego Ulissi (XDS Astana Team). Dopo qualche timido scatto, Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) che un buco, portandosi dietro Ben Tulett (Visma-Lease a Bike), Einer Rubio (Movistar Team), Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) e Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG). Quest'ultimo parte nell'ultimo chilometro, portandosi dietro i soli Tulett e e Johannessen: quest'ultimo sferra l'ultima rasoiata, ma non è quella buona, perché Del Toro scavalca Tulett e va a vincere la sua prima Classica importante in carriera.

Ordine d'arrivo Milano-Torino 2025

1) Isaac Del Toro (UAD) in 3h56'49" 2) Ben Tulett (TVL) +1" 3) Tobias Halland Johannessen (UXM) +9" 4) Adam Yates (UAD) +24" 5) Einer Rubio (MOV) +27" 6) Anders Halland Johannessen (UXM) +34" 7) Jefferson Alexander Cepeda (EFE) +37" 8) Lorenzo Fortunato (XAT) +38" 9) Harold Martin Lopez (XAT) +40" 10) Michael Storer (TUD) +41"