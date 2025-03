Nokere Koerse 2025, brutta caduta per Philipsen. Vince Eekhoff davanti a Moschetti

Roma, 19 marzo 2025 - Il primo colpo di scena la Milano-Sanremo 2025 rischia di vederlo prima della partenza, in programma sabato 22 marzo: Jasper Philipsen, il vincitore della scorsa edizione, è stato vittima di una bruttissima caduta alla Nokere Koerse 2025.

Le condizioni di Philipsen

Il corridore dell'Alpecin-Deceuninck è stato protagonista dell'intera giornata con diversi attacchi, a testimonianza di un'ottima gamba, prima di lanciarsi nella volata finale e di cadere, accusando subito pesante conseguenze sul lato destro del corpo. Il belga è rimasto a lungo a terra prima di essere soccorso addirittura in ambulanza mentre si consumava la festa di Nils Eekhoff, bravo a beffare Matteo Moschetti. Dalla festa alla preoccupazione di un'intera squadra per le sorti del proprio capitano, chiamato sabato a provare a confermare il successo di un anno fa. Al netto degli esami più approfonditi che saranno svolti nelle prossime ore, le prime sensazioni non sono totalmente negativi: gli infortuni più gravi (e tipici dopo una caduta) sembrano essere stati scongiurati, ma il forte dolore accusato da Philipsen rischia comunque di mettere un punto interrogativo alla sua partecipazione alla Classicissima sabato oppure, in caso di semaforo verde, di limitare le sue chance di vittoria in un contesto che già si preannuncia complicato per i velocisti. Tra allerta meteo e la corsa dura, se non durissima, che l'UAE Team Emirates-XRG vuole fare per Tadej Pogacar a cominciare già dalla Cipressa, c'è già chi tende a escludere una volata, anche a ranghi ridotti, tra le ruote veloci di un gruppo nel quale sono già acclarate le assenze di potenziali protagonisti (se non addirittura vincitori) come Arnaud De Lie e Christophe Laporte.

Primavera a rischio per Laporte?

Le condizioni del francese sono in realtà ben più complesse, al punto da rischiare di metterne a repentaglio l'intera stagione delle Classiche: a dare informazioni sulla situazione dell'ex campione europeo è stato Maarten Wynants, direttore sportivo della Visma-Lease a Bike intercettato dai microfoni di WielerFlits. " Christophe non è ancora pronto per correre e in realtà non abbiamo una data per il suo ritorno. Speriamo ciò avvenga il prima possibile, ma dipende molto anche dalle consapevolezze acquisite dal diretto interessato. Oggi sappiamo solo che non è abbastanza in forma e che deve continuare ad allenarsi correttamente". Sulle cause di questi mali che affliggono da tempo Laporte continua a regnare un certo mistero, a quanto pare voluto da tutte le parti della vicenda, che hanno sempre parlato di una 'malattia' dai contorni mai ben definiti. "Per questioni di privacy non ci è consentito approfondire la situazione medica. Mettiamola così: è in un periodo difficile e il suo problema non si è ancora risolto".

