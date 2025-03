Milano-Sanremo 2025: percorso, altimetria, orari tv e favoriti. La cronotabella di Cipressa e Poggio

Roma, 21 marzo 2025 – È arrivata la primavera e per gli appassionati di ciclismo significa una sola cosa: le classiche. Si parte sabato, con la Classicissima, ovvero una Milano-Sanremo 2025 che non sai mai se finirà allo sprint o in solitaria. Ed è questo il bello. Probabilmente, è la corsa più spettacolare negli ultimi chilometri. Le emozioni sono assicurate, non solo per il percorso da brividi nel finale di gara, ma anche per un lotto di partecipanti di altissimo livello, partendo dai fenomeni Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel. Lo sloveno non ha mai vinto la Sanremo (quinto, quarto e terzo negli ultimi tre anni) e vuole il primo sigillo della sua carriera, soprattutto davanti al pubblico italiano che lo ama e lo adora, rivendendo in lui il mito di Marco Pantani. L'olandese ha vinto nel 2023 e ha contribuito l'anno scorso alla vittoria di Philipsen. Ma occhio anche a Pippo Ganna, uscito con grande gamba dalla Tirreno-Adriatico.

La Milano-Sanremo 2025 parte da Pavia e punta a nord direzione Milano, storica partenza della corsa, e raggiunge la Certosa dove si immette nel percorso tradizionale. 289 i chilometri totali della Classicissima, con qualche variazione. Si toccano Casteggio e Voghera prima di una ulteriore deviazione raggiungendo Rivanazzano e Salice Terme per rientrare nel percorso classico a Tortone. Qui si riprende il tracciato canonico toccando Ovada e ovviamente il Passo del Turchino al chilometro 193 di corsa. Successivamente, si scende su Genova-Voltri per seguire la statale Aurelia sul mare per attraversare Varazze, Savona, Albenga e Imperia. Finale con i tradizionali Capi. Si parte con il trittico Mele, Cervo e Berta, per poi arrivare alle due salite iconiche della Sanremo. Prima la Cipressa che misura 5.6 chilometri con pendenze medie del 4.1%, massima attenzione a una discesa molto tecnica, poi il Poggio, ultimo trampolino di lancio per evitare la volata di gruppo. A 9 chilometri dall’arrivo parte lo strappo di 3.7 chilometri al 4% di media e punte dell’otto percento. Si scollina a 5,4 chilometri dall’arrivo: anche qui la discesa in picchiata verso Sanremo sarà molto tecnica, poi ultimi 2 km su lunghi rettilinei. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma.

Due i super favoriti della contesa. Tadej Pogacar vuole il primo centro alla Sanremo, ci ha provato diverse volte ma ha solo sfiorato il successo, e Mathieu Van der Poel vuole replicare la vittoria del 2023 quando in solitaria trionfò in via Roma staccando Pogacar, Ganna e Van Aert sul Poggio. Il terzo incomodo è ovviamente Thomas Pidcock, reduce da un ottimo inizio di stagione con la sua nuova squadra. L’Italia punta su Pippo Ganna, che ha messo in mostra una ottima condizione alla Tirreno Adriatico e potrebbe avere i watt giusti per stare lì sul Poggio. Outsider sono Maxim Van Gils, Matej Mohoric, vincitore nel 2022, Tim Wellens e Julian Alaphilippe. Per i colori azzurri ci saranno anche Alberto Bettiol e Giulio Ciccone. In caso di volata di gruppo, massima attenzione a Jesper Philipsen, vincitore 2024 ma caduto pochi giorni fa, Jonathan Milan, Mads Pedersen, Michael Matthews, Olav Kooij, Biniam Girmay e Kaden Groves.

Tadej Pogacar conThomas Pidcock e Connor Swift durante le Strade Bianche 2025 (Ansa)

La Milano-Sanremo 2025 si disputa sabato 22 marzo con partenza alle 10.25 da Pavia e questi passaggi principali: Passo del Turchino attorno alle 13.40, mentre il finale si staglierà tra la Cipressa tra le 16.16 (con media a 46 orari) e le 16.50 (con media a 42), poi il Poggio tra le 16.36 e le 17.12, arrivo previsto in via Roma tra le 16.42 e le 17.19. Diretta a pagamento dalle 12.30 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Live in chiaro dalle 10.05 prima su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, poi dalle 13.30 su Rai Due. In streaming su Raiplay. Leggi anche - Pogacar punta alla Milano-Sanremo: "Sta bene"