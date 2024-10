Oggi al via Pogacar, Evenepoel e Roglic. Bernocchi a Van Tricht. Una Tre Valli stellare

Con i big che pensano soprattutto ad allenarsi, la coppa Bernocchi diventa un affare per chi non ha spesso l’occasione di vincere. Come Stan Van Tricht, belga di 25 anni allevato nello stesso vivaio olandese nel quale sono sbocciati gli azzurri Affini e Frigo: a Legnano festeggia la sua prima volta da pro battendo allo sprint il francese Baudin, lo spagnolo Adrià e gli altri quattro rimasti con lui dopo una giornata in fuga, iniziata dopo 25 chilometri di gara.

Tra questi l’unico dei nostri è il bravissimo Alessandro Pinarello, che chiude settimo e stanchissimo: a 21 anni il talento del college Reverberi coglie il suo miglior risultato in una corsa di prima fascia. Poche tracce dei grossi calibri: Evenepoel mette fuori la testa per trenta chilometri con Hirschi a metà gara provando a inseguire i fuggitivi, Roglic non fa nemmeno quello.

Ben altro esame li attende oggi nel terzo atto del trittico lombardo, la Tre Valli Varesine. È il più duro, e non solo per un tracciato formato elettrocardiogramma che in 200 chilometri distribuisce un dislivello di 3.300 metri: qui di calibri c’è il più grosso di tutti, Tadej Pogacar.

In altri tempi si sarebbe parlato di un test sulla strada del Lombardia di sabato, ma conoscendo l’indole dello sloveno, che non corre solo per partecipare, attendersi un altro show come all’Emilia non è impensabile. Oltretutto nei tre precedenti in questa corsa l’iridato non è mai uscito dai primi cinque, vincendo due anni fa: i conti, insomma, si faranno ancora con lui.

Con Evenepoel e Roglic, a riempire il cartellone provvederanno altre firme nobili come Pidcock, Mas e Bardet, tutti con la testa al Lombardia, ex vincitori di giri come Quintana e Hindley, oltre ai baby Piganzoli e Pellizzari.

Anche se, di questi tempi, il nome che conta è uno soltanto.