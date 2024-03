Oggi la Gand-Wevelgem con Van der Poel favorito. Omaggio alla Catalogna, Pogacar saluta

Aspettando un nuovo ‘numero’ di Van der Poel oggi nella Gand-Wevelgem (al via anche Philipsen, Merlier, Grmay e i nostri Trentin, Milan e Viviani), a dar spettacolo è un altro dei fenomeni in circolazione, Tadej Pogacar.

Nella tappa regina della Vuelta Catalogna, lo sloveno saluta la compagnia sulla penultima salita a trenta chilometri dall’arrivo e blinda la classifica. Più che gli avversari (Bernal e Landa, a quasi un minuto, i più vicini, bene i nostri Tiberi, sesto, e Fortunato, nono) a infastidirlo sono le moto della polizia che, per arginare un pubblico da grande corsa a tappe, costringono il vincitore di due Tour a frenare nell’ultimo chilometro.

Con il terzo successo in sei tappe nella gara spagnola, Pogacar porta il suo bilancio stagionale a quattro successi in otto giorni di gara, tutti per distacco: oggi nella passerella finale a Barcellona chiuderà la prima parte della sua stagione, per ripresentarsi alla Liegi e poi affrontare da debuttante il Giro d’Italia.

Parla straniero la Settimana Coppi&Bartali: l’ultima tappa va al belga Jenno Berckmoes, 23 anni, che nel velodromo di Forlì batte allo sprint il ventenne britannico Nerurkar e il ventunenne veneto Davide De Pretto. Successo finale ancora per un uomo della corazzata Visma, l’olandese Koen Bouwman, trent’anni, vincitore di due tappe e della classifica scalatori al Giro di due anni fa, che precede di 9 secondi l’irlandese Ryan. Migliore degli italiani Ulissi, terzo davanti a De Pretto, nei dieci anche il veterano Pozzovivo, ottavo.