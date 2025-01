Pedalata da castelfidardo a sirolo. In 150 di corsa al Garofoli day. Verso il debutto in Oman

Un successo la prima edizione del Gianmarco Garofoli Day allestita domenica a Castelfidardo e che ha visto ben 150 partecipanti alla pedalata mattutina da Castelfidardo a Sirolo. Il doppio per il conviviale con tanto di lotteria a sorteggio, premi, musica, open bar con una parte del ricavato dell’evento devoluto in beneficenza alla fondazione La Carovana. Insomma ciclismo e solidarietà per una domenica da ricordare con la festa tutta dedicata al professionista fidardense che in questa annata ciclistica indosserà la maglia dello squadrone belga della Soudal Quick-Step.

All’evento che ha sancito la nascita del fan club in onore di Gianmarco Garofoli, la presenza anche di Giulio Pellizzari che ha sfoggiato la nuova casacca della Red Bull Bora Hansgrohe, ma anche del direttore sportivo Giuseppe Martinelli che ha diretto campioni del calibro di Pantani, Nibali e Scarponi. Presente al Garofoli Day anche Marco Scarponi, fratello del compianto campione filottranese di ciclismo oltre ad autorità politiche e sportive. Garofoli si è intrattenuto con tutti, tra foto e selfie. Non sono mancati ricordi speciali come quelli a chi ha guidato Garofoli nelle categorie giovanili, i compianti direttori sportivi Rodolfo Graciotti e Gaetano Petta.

Dopo la festa è tempo di raduno per Garofoli per ultimare la preparazione invernale in vista del debutto in gara nei primi giorni di febbraio al Giro dell’Oman.