Pedersen fa il bis nella Gand-Wevelgem. Pogacar cala il poker

C’è un antidoto allo strapotere di Van der Poel: è Mads Pedersen, danese di 28 anni, già campione del mondo. Alla Gand Wevelgem è esemplare nel completare il grande lavoro della sua Lidl Trek per isolare e sfinire l’iridato olandese, scappando con lui e castigandolo in volata. Per Pedersen, già vincitore della classica belga nel 2020, è il settimo successo stagionale, oltre che un bel biglietto da visita per il Fiandre di domenica prossima. Alle spalle della coppia che va a giocarsi il successo negli ultimi 35 chilometri, è Meeus a vincere lo sprint degli inseguitori su Philipsen e un Jonathan Milan superbo nell’aiutare Pedersen, decimo un generoso Trentin.

E’ sempre domenica invece per Tadej Pogacar: col giro di Catalogna già in tasca, sul circuito di Barcellona lo sloveno si prende anche l’ultima tappa, la quarta per lui in questa edizione. Stavolta vince allo sprint su un gruppo di una ventina di corridori, fra i quali un pimpante Antonio Tiberi, ottavo di giornata e anche nella classifica finale. "In questa corsa mi sono sentito molto bene", le parole di Pogacar, che chiude la prima fase stagionale con sei successi in nove giorni di gara: lo rivedremo alla Liegi, a fine aprile, poi al Giro.