Petrignano d’Assisi. Ecco i campioni del ciclocross

ASSISI – Giunto ormai alla 14°edizione il Petrignano Cross ha conquistato tutti, senza lasciare nulla al caso, ottenendo il più lusinghiero dei successi sia per l'interesse suscitato che per il numero dei partecipanti. La seconda prova dell'Adriatico Cross Tour ha registrato 200 atleti ai nastri di partenza con il meglio del movimento ciclocrossistico umbro e non ha mancato di vedere all'opera anche atleti fuori regione (Lazio, Abruzzo, Toscana, Marche ed Emilia Romagna). Ma ecco i nomi dei campioni regionali. Juniores: Gianfilippo Spogli (Team Fortebraccio). Open uomini: Samuele Scappini (Team Cingolani). Open donne: Giulia Cozzari (Team Cingolani). Master 3: Paolo Farinelli (UC Petrignano). Master 4: Valerio Brugnoni (SC Parlesca). Master 5: Andrea Fonti (Cicli Effe Effe). Master 6: Luca Agostinelli (UC Petrignano). Master 7: Paolo Sebastiani (Bikeland Team Bike 2003). Master 8: Piero Angeletti (Team Bike Miranda).

Master 6: Luca Agostinelli (UC Petrignano). Master 7: Paolo Sebastiani (Bikeland Team Bike 2003). Marco Gorietti (referente tecnico ) e il presidente Orlando Ranucci: "E’ stata una festa per tutti. Abbiamo avuto tra noi Samuele Scappini, la nostra speranza del ciclismo regionale umbro che non poteva mancare alla nostra gara, poche ore dopo la partecipazione in notturna all’internazionale di Jesolo. Siamo super soddisfatti".