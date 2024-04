Primoz Roglic salterà le classiche delle Ardenne dopo la caduta: anche lui fuori da Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi

Anche Primoz Roglic salterà le classiche delle Ardenne, dopo l’annuncio dato il giorno prima da Wout Van Aert che non sarà al via nemmeno al Giro d’Italia.

Ieri la Bora-Hansgrohe ha comunicato che Roglic ha bisogno di tempo per recuperare dalle abrasioni dopo la maxi-caduta nel Giro dei Paesi Baschi, nella quale sono rimasti coinvolti anche Vingegaard, Evenepoel e Vine. Come Evenepoel, Roglic ha deciso di non disputare nè la Freccia Vallone nè la Liegi-Bastogne-Liegi.