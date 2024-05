Giro d’Italia 2024, la tappa 6 di Rapolano Terme in tv: favoriti e orari

Lucca, 8 maggio 2024 – Una tappa da non sottovalutare la sesta del Giro 2024 da Viareggio a Rapolano Terme. Il finale sarà in stile Strade Bianche, con un paio di tratti che ricordano la classica toscana vinta in questa stagione da Tadej Pogacar. Il campione sloveno ha trionfato due volte in Piazza del Campo a Siena e il percorso della sesta frazione può favorirlo oltremodo nella lotta alla maglia rosa che già lo vede in possesso del simbolo del primato. La quinta tappa con arrivo a Lucca, infatti, non ha creato scossoni nella classifica e Pogacar ha conservato la maglia rosa con 46” su Geraint Thomas, 47” su Daniel Martinez e 55” su Cian Uijtdebrokes. Il primo italiano è Lorenzo Fortunato sesto a 1’07”, mentre sono attardati Damiano Caruso, sedicesimo a 1’52”, Filippo Zana, diciassettesimo a 2’07” e soprattutto Antonio Tiberi, ventitreesimo a 2’50” e rimasto attardato di oltre due minuti a Oropa a causa di una doppia foratura. Non sembra esattamente una tappa adatta a lui quella di giovedì, dove sui muri senesi servirà l’agilità degli scattisti e lui è un regolarista. Dovrà difendersi per poi cercare di guadagnare qualcosa nella cronometro di Perugia.

Favoriti

Quando si parla di favoriti di una tappa che ricalca nel finale le Strade Bianche non si può non partire da Tadej Pogacar, capace di vincere due volte in Piazza del Campo. Tra i big potrebbe soffrire Thomas, non esattamente uno scattista, mentre Ujitdebrokes dovrebbe trovarsi meglio. Attenzione però allo spartito tattico di una tappa che potrebbe creare molta selezione e quindi ridurre il numero di gregari a disposizione dei vari capitani. Come outsider citiamo i nomi di Mauri Vansevenant e Julian Alaphilippe, senza dimenticare Simon Clarke, Jesper Stuyven, Andrea Bagioli, Mikkel Honore, Lilian Calmejane, Florian Lipowitz, Maximilian Schachmann e Matteo Trentin.

Dove vederla in tv

La tappa degli sterrati si disputa giovedì 9 maggio con partenza alle ore 12.30 con i seguenti passaggi: Gpm di Volterra tra le 14.52 e le 15.05, sterrato di Vidritta tra le 15.55 e le 16.14, Gmp di Grotti tra le 16.09 e le 16.30, strappo di Serre di Rapolano tra le 16.55 e le 17.21, arrivo previsto a Rapolano Terme tra le 17.00 e le 17.26. Si stima una media compresa tra i 40 e i 44 orari, quindi ad alta velocità considerando il lungo tratto di pianura iniziale. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 12.30 con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Live in chiaro dalle 12.10 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con Giro Mattina e a seguire la prima diretta della tappa. Dalle 14 passaggio su Rai Due. In streaming su Raiplay. Telecronaca di Pancani-Cassani.