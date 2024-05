Giro d'Italia 2024, tappa 5: Thomas vince a sorpresa a Lucca. Ordine d'arrivo e classifica

Lucca, 8 maggio 2024 – La tappa 5 del Giro d'Italia 2024 porta la carovana da Genova a Lucca dopo 178 chilometri e lo fa con una grande sorpresa: per una volta la spunta la fuga e in particolare Benjamin Thomas, che beffa sia gli altri battistrada, tra cui un generosissimo Andrea Pietrobon, sia il gruppo, che sottovaluta il secondo guizzo di giornata anche per colpa della discutibile strategia dell'Alpecin-Deceuninck. La tappa 6, la Torre del Lago Puccini (Viareggio)-Rapolano Terme di 180 km, proporrà 2 GPM di quarta categoria ma anche i tanto temuti tratti in sterrato che potrebbero rendere ben più insidiosa una frazione che dal punto di vista altimetrico si preannuncia già mossa nella parte conclusiva.

La cronaca

Ancora nel tratto di trasferimento Tobias Lund Andresen (Team DSM-Firmenich PostNL) scivola ma si rialza. Dopo questo contrattempo, che ritarda la partenza effettiva, partono subito i primi tentativi di fuga: ad avvantaggiarsi sono Ewen Costiou (Arkéa-B&B Hotels), Lewis Askey (Groupama-FDJ) e Mattia Bais (Team Polti Kometa), a loro volta inseguiti da Simon Geschke (Cofidis) e Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). I due raggiungono e superano Costiou, che al primo strappo, quello verso Sori, aveva perso contatto dai battistrada, che rallentano e aspettano il rientro dalle retrovie di Geschke e Tarozzi. Sul Passo del Bracco (15,4 km con una pendenza media del 3,9% e massima dell'8%), dove Geschke beffa Bais, parte il forcing dell'Alpecin-Deceuninck: a pagarlo sono Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Fernando Gaviria (Movistar Team), Caleb Ewan (Team Jayco AlUla) e Fabio Jakobsen (Team DSM-Firmenich PostNL), che poi rientrano in discesa. Senza più la fuga, il traguardo volante di Ceparana premia Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) proprio mentre cade Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike). Un nuovo attacco vede protagonisti Benjamin Thomas (Cofidis), Enzo Paleni (Groupama-FDJ), Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa) e Michael Valgren (EF Education-EasyPost): il traguardo Intergiro di Luni premia Pietrobon, mentre quello volante di Camaiore sorride a Thomas. Poco prima della salita di Montemagno diverse cadute coinvolgono, tra gli altri, Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe), Tobias Foss (Ineos Grenadiers), Attila Valter (Visma-Lease a Bike) e Michael Woods (Israel-Premier Tech). Tutto complica l'inseguimento del gruppo, che infatti viene beffato dai fuggitivi: Pietrobon scatta ma Thomas lo beffa, vincendo a sorpresa.

Ordine d'arrivo tappa 5 Giro d'Italia 2024

1) Benjamin Thomas (COF) in 3h59'59''

2) Michael Valgren (EFE) st

3) Andrea Pietrobon (PTK) st

4) Enzo Paleni (GFC) +3''

5) Jonathan Milan (LTK) +11''

6) Caleb Ewan (JAY) +11''

7) Phil Bauhaus (TBV) +11''

8) Tim Merlier (SOQ) +11''

9) Olav Kooij (TVL) +11''

10) Madis Mihkels (IWA) +11''

Classifica generale Giro d'Italia 2024

1) Tadej Pogacar (UAD) in 19h19'15''

2) Geraint Thomas (IGD) +46''

3) Daniel Felipe Martinez (BOH) +47''

4) Cian Uijtdebroeks (TVL) +55''

5) Einer Rubio (MOV) +56''

6) Lorenzo Fortunato (AST) +1'07''

7) Juan Pedro Lopez (LTK) +1'11''

8) Jan Hirt (SOQ) +1'13''

9) Alexey Lutsenko (AST) +1'26''

10) Esteban Chaves (EFE) +1'26''