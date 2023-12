Rebellin, il tribunale respinge il patteggiamento per il camionista Wolfgang Rieke che lo investì e lo uccise

Vicenza, 7 dicembre 2023 – Il gip di Vicenza Roberto Venditti ha respinto stamane il patteggiamento a 3 anni e 11 mesi che era stato presentato dal legale di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco responsabile della morte dell'ex ciclista Davide Rebellin.

Davide Rebellin, la bici accartocciata dopo l'incidente

Davide Rebellin è morto il 30 novembre 2022 dopo essere stato investito da un camion lungo la Regionale 11 a Montebello Vicentino. Il 51enne ex campione veneto era in sella alla sua bici quando un camion, nell'uscire dallo svincolo, lo ha travolto nei pressi del bar ristorante 'La Padana'. Il camionista non si era fermato.

Il 25 agosto 2023 il camionista tedesco che investì Davide Rebellin e poi fuggì era stato estradato in Italia. Wolfgang Rieke era stato preso in consegna stamane dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza al valico del Brennero. Su Rieke era stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere dal Gip di Vicenza per il reato di omicidio stradale e omissione di soccorso nei confronti dell'ex campione di ciclismo.