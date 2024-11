Giro d'Italia 2025, Bettiol: "Voglio esserci in maglia tricolore"

Firenze, 19 novembre 2024 - A Pontenuovo di Calenzano si è tenuta la 51esima edizione del Giglio d'Oro, il premio annuale che per il 2024 è andato ad Alberto Bettiol, che ha approfittato dell'occasione per ringraziare ma anche per pensare già al proprio futuro.

Le dichiarazioni di Bettiol

"Per me è una soddisfazione essere qui e ricevere questi premi al termine di una bella stagione. Ho conquistato la maglia tricolore nella gara che ricordava Alfredo Martini e questo mi ha dato una gioia immensa. Con questo simbolo addosso vorrei disputare il Giro d'Italia 2025, che dovrebbe prevedere due tappe in Toscana". Il corridore dell'Astana Qazaqstan Team, che il suo 2024 lo aveva cominciato con addosso la casacca dell'EF Education-EasyPost, fornisce un piccolo grande spoiler su parte del percorso della prossima Corsa Rosa, probabilmente già nelle mani degli addetti ai lavori ma presumibilmente svelato al pubblico solo a gennaio per questioni tecniche ancora da risolvere, almeno stando alle comunicazioni di Rcs Sport. Il 2025 di Bettiol sarà però improntato anche alle Classiche. "Prima farò quelle del Nord, dando la precedenza al Giro delle Fiandre, ma la mia stagione si aprirà già a gennaio in Australia".

Kooij: "Improbabile il Tour de France 2025"

Da chi sogna il Giro d'Italia 2025 a chi invece già sa probabilmente di dover rinunciare alle velleità legate al Tour de France 2025: è il caso di Olav Kooij, di professione velocista consapevole di non avere spazio nella corsa che in casa Visma-Lease a Bike viene preparata a immagine e somiglianza di Jonas Vingegaard. "Onestamente non so cosa ne pensi la squadra, ma io credo che non sia un'opzione molto praticabile. Sicuramente ad oggi i piani alti della nostra formazione staranno già pensando a come preparare i Grandi Giri e in particolare il Tour de France e, sapendo come lavorano, so che sceglieranno l'opzione migliore per loro. Tutto però si deciderà nel ritiro di dicembre, il momento in cui sapremo meglio il programma generale e quello personale di ognuno di noi". Nella testa dell'olandese, come confessato ai microfoni di CyclingNews, esistono però anche altri piani per il 2025. "Al momento mi sto concentrando sulla prossima stagione e su come arrivare bene in primavera: solo così posso provare a strappare il pass per un Grande Giro". Non solo: il futuro ancora più a lungo termine vede Kooij in scadenza di contratto e, quindi, chiamato a riflessioni importanti. "Dovrò riflettere su cosa vorrò fare per il futuro e in che squadra essere. Ma ora sono davvero felice con la Visma-Leas a Bike, dove ho cominciato la carriera da Under-23 prima di diventare professionista. Grazie a loro ho vinto nei Grandi Giri e nelle altre gare World Tour: comunque vadano le cose, sono eccitato per il futuro".

