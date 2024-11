Giro d'Italia 2025, Bernal verso il ritorno da capitano?

Roma, 18 novembre 2024 - Prima le voci di un presunto interessamento di Jonas Vingegaard per rinforzare la sua Visma-Lease a Bike e poi le indicazioni di verso opposto che lo vedono sempre più al centro del progetto Ineos Grenadiers, squadra che ha voglia di tornare a recitare un ruolo di peso in stagione e in particolare nei Grandi Giri: Egan Bernal nel 2025 sogna il ritorno tra i protagonisti del ciclismo dopo un triennio molto complicato.

I dettagli

Correva gennaio 2022 quando il colombiano, durante un allenamento con la bici da cronometro a Bogotà, impattò violentemente contro un autobus fermo. Il bilancio fu terribile: numerose fratture e la paura prima per la vita e poi per la carriera, a sua volta già complicata in precedenza dalla scoperta di avere una gamba più lunga dell'altra che aveva causato una scoliosi con schiacciamento di una vertebra generato da un mal posizionamento prolungato proprio in bici. Nonostante queste avversità, nel carniere di Bernal figurano la vittoria del Tour de France 2019, il primo colombiano a riuscire nell'impresa, e del Giro d'Italia 2021, oltre a diversi piazzamenti importanti nelle Classiche, come il terzo posto al Giro di Lombardia 2019. Poi, quasi come un colpo di spugna, tutto è cambiato in contemporanea: Bernal ha dovuto fare i conti con i suoi problemi fisici e una nuova generazione di fenomeni, tra l'altro anagraficamente neanche tanto distanti, si faceva largo cominciando a monopolizzare i risultati. A tutto ciò va aggiunta la crisi della Ineos Grenadiers, passata da superpotenza dei Grandi Giri a comparsa o poco più. Un trend che tutti vogliono invertire in un 2025 che vedrà diversi cambiamenti, tra novità e ritorni al passato, come potrebbe essere quello di Bernal, che vuole presentarsi al Giro d'Italia 2025, di cui non si conosce ancora il percorso, con le intenzioni di recitare un ruolo da protagonista. Altro che gregario di lusso alla corte di Vingegaard e della sua Visma-Lease a Bike.

Il programma di Pedersen

Se in casa Ineos Grenadiers, dove ci sarà da pensare anche agli obiettivi di Carlos Rodriguez e Geraint Thomas, i piani sono ancora nebulosi, la Lidl-Trek ha le idee chiare per Mads Pedersen, come dichiarato dal tecnico Mattias Reck ai microfoni di Ekstra Bladet. "Seguiremo un po' lo stesso programma del 2024: a febbraio farà corse a tappe brevi, probabilmente in Francia, per poi essere protagonista in tutte le Classiche di primavera". Compresa la Parigi-Roubaix 2025, l'obiettivo numero uno dell'intera stagione, come affermato dal danese sulle proprie pagine social: poi sarà la volta dei Grandi Giri, un argomento ancora off limits per Pedersen ma forse, a questo punto dell'anno, per tutte le squadre. "Valuteremo anche in base agli sponsor e agli obiettivi di squadra".

