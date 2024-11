Risultati Nations League: Italia beffata, Belgio ko, cinquina dell'Inghilterra, tripletta di Haaland

Milano, 18 novembre 2024 - Primi verdetti in Nations League. Le otto partite giocate ieri sera hanno definito la situazione di quattro gruppi, stabilendo accoppiamenti, promozioni e retrocessioni. Sorride la Francia, che grazie al 3-1 a San Siro guadagna il primo posto nel girone scavalcando l’Italia. Festeggiano anche Inghilterra e Norvegia, promosse in Lega A grazie a due 5-0; retrocedono invece in C Finlandia e Kazakistan. Ennesima delusione per il Belgio, sconfitto da Israele ma salvo grazie alla migliore differenza reti. Vediamo nel dettaglio come sono andate le varie sfide.

Lega A, Gruppo 2: la Francia scavalca gli Azzurri, prima vittoria per Israele

Vittoria e sorpasso in classifica. La Francia di Deschamps passa 3-1 davanti ai 70mila di San Siro e guadagna il primo posto nel girone. Decisiva la doppietta dell’ex Juve Rabiot, che permette ai Bleus di avere un sorteggio più facile ai quarti di finale grazie alla migliore differenza reti. L’Italia, già qualificata, doveva perdere con un solo gol di scarto per mantenere il primo posto ed evitare una tra Spagna, Germania e Portogallo. Inutile la rete di Cambiaso, arrivata due minuti dopo l’autogol di Vicario che aveva portato la Francia avanti 2-0. Una sconfitta che per Spalletti “crea qualche problema ma non deve togliere le certezze acquisite”. Sono poche invece le certezze del Belgio, sconfitto 1-0 da Israele e raggiunto in classifica a quota 4. Decide il match il gol al minuto 86 di Yarden Shua, che però non basta per evitare la retrocessione in Lega B: a salvare la squadra di Tedesco è la migliore differenza reti. Lukaku (assente per un’infiammazione al ginocchio) e compagni dovranno adesso giocare i playoff per non retrocedere.

Lega B, Gruppo 2: cinquina Inghilterra nel derby con l’Irlanda, 2-0 della Grecia in Finlandia

Bastano sette minuti di fuoco all’Inghilterra per superare a Wembley l’Irlanda e blindare la qualificazione in Lega A. Dopo un primo tempo bloccato, al 51’ l’espulsione di Scales che cambia la partita: prima il rigore trasformato dal solito Kane, poi il raddoppio di Gordon e al 58’ il gol di Gallagher. Nel finale il ct Carsley concede spazio anche per le riserve, con i subentrati Bowen e Harwood-Bellis che chiudono il match sul 5-0. Alla Grecia non basta il 2-0 sulla Finlandia per ottenere la promozione. Nonostante le cinque vittorie in sei giornate, la squadra allenata da Jovanovic chiude seconda per la differenza reti: quelle di Bakasetas e Tzolis regalano i tre punti contro gli scandinavi ma non la qualificazione. Chiude a zero punti invece la Finlandia, che scende in Lega C.

Lega B, Gruppo 3: Haaland trascina la Norvegia, 1-1 tra Austria e Slovenia

A Oslo la Norvegia come fa l’Inghilterra: 5-0 al Kazakistan (retrocesso con un solo punto conquistato) e promozione in Lega A. Il protagonista della serata non poteva che essere Haaland, autore dell’ennesima tripletta in carriera: a completare il tabellino le firme di Sorloth e Nusa. Beffata invece l’Austria: l’1-1 contro la Slovenia stoppa la corsa di Arnautovic e compagni, che chiudono secondi a meno due dalla Norvegia. Fatale il gol di Cerin a meno di dieci minuti dalla fine, che risponde al vantaggio austriaco con Schmid.

Lega C, Gruppo 4: festeggia la Macedonia, 2-1 dell’Armenia sulla Lettonia

La Macedonia del Nord, già sicura della promozione, legittima il primato in classifica e batte anche le Isole Far Oer con il gol di Miovksi, chiudendo così a 16 punti. Secondo posto per l’Armenia, che: decisiva la rete di Miranyan al 74’, quattro minuti dopo il pareggio dei padroni di casa.