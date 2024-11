Ciclismo, Longo Borghini: "Nel 2025 punterò su Tour e Liegi"

Roma, 16 novembre 2024 - Il ciclomercato femminile va avanti e registra i passaggi di Martina Fidanza e Greta Marturano rispettivamente alla Visma-Lease a Bike Women e all'UAE Team ADQ: in quest'ultima squadra nel 2025 approderà anche Elisa Longo Borghini, che ai microfoni di CyclingNews ha parlato di questo e molto altro. Partendo innanzitutto dal saluto alla Lidl-Trek.

I dettagli

"Ci tengo a ringraziare la squadra per quello che ha fatto per me e per tutto l'aiuto che mi ha dato: sono diventata una ciclista grazie a loro, ma a 32 anni volevo affrontare un po' l'ignoto, sperimentando cose nuove in quelli che potrebbero essere i miei ultimi 3 anni da atleta. Non posso correre in eterno e volevo fare un'esperienza fuori dalla mia comfort zone: sono ambiziosa e mi piacciono le sfide". La novità è bella grossa, ma allo stesso tempo in seno all'UAE Team ADQ ci sarà una rincuorante percentuale di italiani. "Troverò molte persone che conosco: sarà un'esperienza familiare, una nuova sfida, ma in un luogo che posso dire di conoscere già". Si passa poi agli obiettivi per il 2025: non senza aver prima ripercorso i tratti salienti della stagione appena archiviata. "Se devo scegliere un momento clou, direi il Giro d'Italia Women: inseguivo da tanto tempo quell'obiettivo e raggiungerlo con un finale così thriller è stato ancora più emozionante. Inoltre - continua la piemontese - indossare la maglia rosa dalla prima all'ultima tappa è stato un grande onore". L'altra faccia del 2024 di Longo Borghini è un Tour de France Femmes saltato a causa di un infortunio arrivato proprio a ridosso della partenza. "Spero che il 2025 vada meglio. La mia più grande ambizione è partecipare alla Grande Boucle e finirla. Mi piacerebbe vincere la Liegi-Bastogne-Liegi perché è una gara che mi sta a cuore, ma proverò a fare bene anche ai Mondiali: si correrà in Africa, dove la vita ha avuto inizio, e questo renderà quell'edizione ancora più speciale".

L'ultima stagione di Deignan

Poi c'è chi resterà alla Lidl-Trek, come Lizzie Deignan, ma solo fino al termine del 2025, prima di appendere la bici al chiodo. "Ho deciso che la prossima sarà la mia ultima stagione: tutte le cose belle arrivano alla fine e sono davvero orgogliosa della carriera che ho avuto": queste le parole pronunciate alla Bbc dalla britannica, nata Armitstead e poi diventata Deignan dopo il matrimonio con il collega irlandese Philip Deignan. Nel caso della classe '88, carriera e vita privata si intrecciano, perché nel 2018 fu tra le prime atlete a interrompere momentaneamente la carriera per portare a termine la sua prima gravidanza. Nel giro di pochi mesi Elizabeth Mary, detta appunto Lizzie, torna in sella e lo fa continuando a raccogliere risultati eccellenti, diventando quindi un simbolo della sua generazione. Le vittorie da pro per il momento sono 43 e tra esse svetta il titolo iridato vinto nel 2015 a Richmond.

Leggi anche - Sinner-Ruud, orario e dove vederla in tv