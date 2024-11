Sinner, oggi c’è Ruud. A che ora gioca: in tv anche in chiaro

Torino, 16 novembre 2024 - A caccia della seconda finale consecutiva alle Nitto Atp Finals. Dopo aver chiuso in testa il girone Nastase con un ruolino di marcia perfetto (tre vittorie e nessun set perso), Jannik Sinner si appresta ad affrontare la semifinale contro Casper Ruud, secondo nell'altro raggruppamento con un bilancio di due affermazioni (contro Carlos Alcaraz e Andrej Rublev) e un ko (contro Alexander Zverev). Visto lo stato di forma e il giorno in più di riposo, l'azzurro si presenta al match da grande favorito. "Probabilmente si è preparato al meglio, e in un certo senso so che forse è un po’ avvantaggiato perché oggi (ieri per chi legge, ndr) ho giocato ed era tardi - ha detto il norvegese dopo il successo contro Rublev - Ma ogni partita è aperta: andrò in campo da sfavorito, lui è il favorito. Ma ha anche più pressione sulle spalle, gioca in casa. Conosco la sensazione che si prova a volte giocando un match importante in casa, ma non sembra che la cosa lo preoccupi troppo. Onestamente, sembra che abbia dimenticato come si perde". Chi si aggiudicherà questo incontro affronterà poi nell'atto conclusivo della manifestazione in corso a Torino il vincente dell'altra semifinale, quella fra il tedesco Zverev e lo statunitense Taylor Fritz.

Jannik Sinner

I precedenti

Sinner e Ruud non si sfidano dal 2021. Entrambi i confronti sono andati in scena all'Atp 500 di Vienna. Tre anni fa il nostro portacolori si è imposto nel match valevole per i quarti di finale con il risultato di 7-6, 5-1. Stesso esito nel 2020, quando il norvegese venne mandato al tappeto nei trentaduesimi di finale per 7-6, 6-3.

Orario e dove vedere l'incontro in tv

Il match fra Sinner e Ruud è in programma oggi, sabato 16 novembre, e comincerà non prima delle 20.30. Sarà possibile seguire il match in chiaro su Rai Due. L'incontro sarà trasmesso anche da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La partita sarà disponibile pure in live streaming su Rai Play, Now e Sky Go, applicazioni queste ultime due dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Leggi anche: Bolelli-Vavassori, sfuma il sogno alle Finals: Arevalo-Pavic in semifinale