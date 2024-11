Quanto guadagna Sinner se vince la semifinale delle Atp Finals

Torino, 16 novembre 2024 - I migliori otto tennisti al mondo, per il montepremi più grande della stagione Atp. Le Finals di Torino stanno infiammando gli appassionati: sono giorni elettrizzanti con i grandi match in programma nel capoluogo piemontese. Tra i protagonisti dell'evento c'è anche e soprattutto Jannik Sinner, che è arrivato all'appuntamento da numero 1 del mondo e che sta confermando quanto di buono fatto vedere nel corso del 2024. Per una competizione del genere, il montepremi non poteva che essere da capogiro: le cifre sono le più alte di sempre per quanto riguarda le Atp Finals.