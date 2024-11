Sinner e il caso doping: “Il Tas? Sono ottimista. Ferrara aiuterà tanto Berrettini”

Torino, 15 novembre 2024 – La vittoria contro Daniil Medvedev non ha fatto altro che legittimare il passaggio del turno di Jannik Sinner alle semifinali delle Atp Finals di Torino. Intanto il numero 1 del tennis mondiale è tornato a parlare del caso doping, con l’attesa per la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Jannik si è detto comunque tranquillo, conscio di non poter fare più di tanto in questo momento: “Mi sono già trovato in questa posizione tre volte - le parole di Sinner – e sempre è andata a finire a mio favore, il che è positivo. Certo, non è una posizione in cui mi piace trovarmi ma lavorerò insieme a tutti, come ho fatto in passato, e poi vedremo cosa verrà fuori. Sono molto ottimista”.

Lo stesso Sinner ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul suo ex preparatore atletico Umberto Ferrara, escluso dal suo staff proprio dopo i risvolti del caso Clostebol e ora al seguito di Matteo Berrettini: “Umberto è davvero un bravo preparatore, sicuramente farà un ottimo lavoro con Matteo che ha avuto tanti problemi fisici in passato''.

Infine un tema più legato al campo, con la questione palline a tenere banco in questi giorni di Finals: "Le palline sono sempre un tema di discussione. Dipende anche dalla superficie di gioco. A volte sembra che vadano un po' lente. Non mi faccio tanti problemi perché non è una cosa che puoi cambiare durante il torneo, quindi ti devi adattare. Sarà sicuramente una discussione da fare per il futuro''.