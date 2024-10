Ciclismo, Elisa Longo Borghini passa all'UAE Team ADQ

Roma, 1 ottobre 2024 - Messo in archivio, con qualche rimpianto, l'ennesimo bronzo iridato, per Elisa Longo Borghini è già tempo di pensare al futuro: nel mirino le gare di fine stagione ma anche e soprattutto un 2025 che la vedrà protagonista con la casacca dell'UAE Team ADQ.

I dettagli

La vincitrice del Giro d'Italia Women 2024 si legherà con un triennale alla nuova squadra, che implica la fine dell'epopea con la Lidl-Trek cominciata nel 2019. "Sono lieta di annunciare che sarò un'atleta dell'UAE Team ADQ per i prossimi 3 anni. La squadra mi ha attratto fin dall'inizio perché è ambiziosa e punta ogni anno a crescere: tutto ciò corrisponde al mio carattere. Infatti, non vedo l'ora di correre con la nuova divisa e migliorare ancora. Come ciclista di livello mondiale - conclude Longo Borghini - punto a essere un modello per la comunità delle donne degli Emirati Arabi Uniti verso uno stile di vita sano". Alla piemontese fa eco Melissa Moncada, presidentessa e responsabile della squadra. "Elisa non è solo una leader mondiale: nel nostro sport rappresenta un'eccellenza, il cui impegno costante e le cui vittorie dimostrano uno spirito da vera campionessa. Porterà con sé una mentalità vincente e una generosa esperienza che ispirerà e guiderà la nostra formazione verso nuovi traguardi". Moncada, molto orgogliosa del primo vero importante colpo di ciclomercato a livello femminile, insiste nell'elogio di Longo Borghini. "Fin dalle nostre prime conversazioni è stato chiaro che condividiamo gli stessi obiettivi. La sua mentalità, la sua personalità, il suo stile di leadership esemplare e la sua determinazione, tutte qualità viste sia nei Grandi Giri sia nelle Classiche di primavera, si allineano con l'etica della nostra squadra, che si dedica al miglioramento e allo sviluppo continuo. Elisa sarà trainante per i nostri successi futuri e insieme siamo pronti a percorrere un cammino lungo e roseo".

I convocati dell'Italia per i Mondiali di gravel 2024

Dalla strada al gravel, con i Mondiali 2024 che saranno di scena il 5 e il 6 ottobre a Lovanio, in Belgio. L'Italia vi si presenterà con 11 atleti: 7 donne (Alice Maria Arzuffi, Letizia Borghesi, Elena Cecchini, Barbara Guarischi, Soraya Paladin, Silvia Persico e Asia Zontone) e 4 uomini (Filippo Agostinacchio, Mattia De Marchi, Daniel Oss e Matteo Zurlo). La prova femminile, in programma sabato, sarà lunga 135 km, mentre quella maschile impegnerà i corridori per 182 km. Intanto, a proposito di Nazionali e di Belgio, tutti sono pazzi di Sven Vanthourenhout, il ct stratega che sembra correre in direzione dell'UAE Team Emirates proprio dietro impulso di Tadej Pogacar che, strano da dire, evidentemente non si fida delle sue 'sole' qualità. Il nome del possibile nuovo selezionatore del Belgio è di quelli prestigiosi: Philippe Gilbert, grande uomo da Classiche, si è candidato per raccogliere un'eredità pesantissima.

