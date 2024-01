"Red Bull acquisisce la maggioranza del team Bora Hansgrohe"

Mettere le ali al ciclismo è l’ultima idea della Red Bull: per allargare il proprio impero sportivo, il colosso delle bevande energetiche avrebbe acquisito la maggioranza delle società alle quali fa capo la Bora Hansgrohe, il team che da questa stagione schiera lo sloveno Primoz Roglic, vincitore di tre Vuelta e dell’ultimo Giro d’Italia. Attiva nella F1 (ha vinto gli ultimi tre mondiali in fila con Verstappen), nella MotoGp, nel calcio e nell’hockey su ghiaccio, l’azienda dei tori rossi finora si era legata al ciclismo solo individualmente, sponsorizzando il campione belga Wout Van Aert. L’operazione è ora al vaglio dell’antitrust austriaco. Bora e Red Bull un anno fa avevano lanciato un progetto comune di ricerca di talenti nel ciclismo. Ora si è arrivati a un accordo che, stando alla stampa tedesca, prevede l’acquisizione da parte di Red Bull del 51 per cento di Rd Pro Cycling e Rd Beteiligungs, società di Ralph Denk, manager del team ciclistico, che conferma la trattativa.

a. cos.