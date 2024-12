Ansia per Remco Evenepoel, terribile incidente: in bici contro la portiera aperta di un furgone

Roma, 3 dicembre 2024 - I ciclisti e la sicurezza su strada, un tema pregnante in Italia, ma non solo, come dimostra quanto accaduto a Oetingen, in Belgio, a Remco Evenepoel, vittima di un incidente stradale e subito trasportato all'ospedale di Anderlecht.

Le condizioni di Evenepoel

Il corridore della Soudal Quick-Step era appena tornato in patria per riprendere la preparazione in vista della prossima stagione dopo aver assistito, nello scorso fine settimana, al Gran Premio di Formula 1 del Qatar. In quella sede, il classe 2000 aveva portato con sé le due medaglie d'oro vinte alle Olimpiadi di Parigi 2024, sfoggiate anche nelle foto scattate con i piloti della scuderia Alpine, dalla quale aveva ricevuto l'invito all'evento insieme alla moglie Oumi Rayane: un dettaglio cromatico, quello dorato, presente anche sul casco e sulla sua bici, stamattina letteralmente spezzata in due dopo l'impatto con la portiera di un mezzo di Bpost, le poste del Belgio. Evenepoel non ha mai perso conoscenza ed è stato subito soccorso, lamentando dolori a un braccio e a una spalla che fanno temere fratture a clavicola e polso, come affermato ai primi cronisti accorsi nel nosocomio anche da papà Patrick. Il corridore è stato avvolto in una coperta termica e subito trasportato all'ospedale Erasmus di Anderlecht per gli accertamenti del caso. Con la speranza che la vicenda si chiuda con un brutto spavento e con le ennesime polemiche sui malcostumi degli automobilisti, tra i quali appunto l'apertura della portiera senza badare alla presenza di altri mezzi in strada e in particolare di quelli più deboli come le bici, si apre nel peggiore dei modi il cammino di preparazione di Evenepoel alla prossima stagione, entrato proprio in queste ore nel vivo dopo le meritate vacanze.

Tonelli al Team Polti Kometa

Intanto va avanti il ciclomercato, che batte gli ultimissimi colpi, oltre a mettere a referto un ritiro, quello di Tom Devriendt, ormai ex corridore del Q36.5 Pro Cycling Team che ha dovuto a lungo fare i conti con un calvario dettato dal Morbo di Crohn: in precedenza aveva appeso la bici al chiodo Dario Cataldo, che sale sull'ammiraglia dell'Astana Qazaqstan Team. C'è invece ancora un futuro in gruppo per Alessandro Tonelli, che chiude il roster del Team Polti Kometa, dal quale è uscito invece Andrea Garosio, che a sua volta non ha nascosto l'opzione esistente del ritiro. "Dopo un decennio nella stessa squadra, cambiare è quasi come tornare neo professionista: ho intenzione di mettere il mio bagaglio di esperienza al servizio di questa formazione, che ringrazio per la chance avuta". Dall'esperto bresciano, al passo d'addio dalla VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, al giovane Alessandro Fancellu, che nel 2025 passerà dal Q36.5 Pro Cycling Team al JCL Team Ukyo.